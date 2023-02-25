中大儲備約40億無力注資 中大醫院獲准延還款

盧寵茂稱續支持院方：

不希望短期內變返老虎純為牟利

醫衛局昨向財委會申請讓中大醫院以「2+3」方案延遲還款，先順延兩年，兩年後審視財務狀况，財委會批准可再延3年。醫院可提供公共醫療服務15年取代順延5年約11.3億元的利息。

議員謝偉銓問中大醫院當年簽還款協議時，有否參考財務顧問意見，問為何有信心營運3年有錢還款；議員周文廣則擔心，醫院會成為政府結構財政負擔，問如院方5年後沒法還款，當局有否最壞打算，包括接管。盧寵茂無正面回應周的提問，僅強調中大醫院為自負盈虧非牟利醫院，2021年9月開院至今僅17個月，其收費模式創新，提供套餐式收費，形容院方仍處探索期。

還款協議原估算多外地病人

院方：至今未曾接收

至於當年還款時協議估算，盧稱2014年估算時本港多外地來港病人，2019年起減少，後來疫情亦影響，預期未來外來病人亦會少，難按當年估算評估現况。中大醫院行政總裁馮康會後向本報稱，開院以來沒接收過外來病人，日後如有內地等外來病人求醫，院方亦會收，但醫院定位仍以服務中產港人為主。

自由黨李鎮強發現中大一向有注資中大醫院，質疑為何今次不注資。中大司庫梁定邦回應稱，中大曾向院方注資26.38億，惟現時大學儲備約40億元，稱大學亦「須出糧予教席」，現階段「拎多幾億出來都好困難」，但中大會繼續為醫院募捐。

服務代替利息 未來15年日供23病牀

至於延期還款5年利息如何用服務代替，盧稱以公立醫院平均每日住院成本9,350元計算，11.3億折合約120,749住院病牀日數，即中大醫院15年間每日提供23張病牀，一個住院日亦可折合為4個專科門診新症，或12個跟進覆診、4個磁力共振或掃描等，如中大醫院未能如期提供服務，中大將代為向政府賠償。

醫衛局本提出直接順延5年還款，至周二才改為「2＋3」，有議員質疑中大醫院未提供順延兩年的現金流預測，現預測以順延5年為基礎，政府只能「講個信字」。梁定邦稱預計院方兩年後收支平衡，屆時可向財會提供更多資料。順延還款後，中大醫院料可在2027年起錄得盈利，馮康向本報稱，現時財務預算較保守，預期實際會做得更好，感謝議員支持通過方案。