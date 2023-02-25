鄧炳強：查「探監師」涉煽動危國安否 被問探監犯何法 稱現階段無證據 有證據會拘捕

稱有死心不息者 設法打擊更生

高價賣探監包「中飽私囊」

鄧炳強稱探監及次數無問題，重點在涉事者探監目的、意圖和行為是否危害本港或國家安全。至於會否收緊探監安排，鄧指懲教署有清晰探監規定，將會一如既往處理。

鄧炳強昨出席撲滅罪行委員會會議後，提及社會上有死心不息的人，設法荼毒在囚者及打擊懲教署更生工作。他透露有人由「黑暴」事件至今探訪逾59名在囚者達395次；亦有人一年半內探訪47名在囚者達211次。他指「探監師」分成幾類，包括曾因「黑暴」入獄，但死心不息、對社會心存怨恨的人，希望影響欲更生的青少年；又有人為政治利益，或圖取政治紅利者而繼續毒害年輕人；亦有人以高價發售「探監包」中飽私囊。

鄧透露「探監包」的物品很便宜，價值數百元，售賣者刻意提高至數千元或更貴售價，聲稱支持獄中的人抗爭，故需光顧售賣者，而相關收入用途「相信他們自己最清楚」。

被問到探監如何危害國家安全，鄧炳強指相關探監者與在囚者私下並無聯繫，探監主要目的是煽動對特區政府的仇恨，及對更生抱持負面看法，與懲教署協助在囚者更生的目標相違，是對本港的安全威脅；又形容這些「探監師」用「光復」等字眼，燃點青少年反政府的情緒，認為他們與擲汽油彈的「火魔師」，及接載暴徒逃走的「接車師」如出一轍。

鄧提醒在囚年輕人，「探監師」會鼓吹他們反政府，告知其無做錯，阻住其聽從懲教署人員，只是想毒害他們，不想他們有重生的機會；呼籲家長不要被利用善心中飽私囊；並警告「探監師」若想危害國家安全，當局會全力調查和嚴正執法，有證據便會拘捕和起訴。

支援平台稱市民自發探監 屬心靈支援

去年成立在囚者支援平台「候鳥」的前區議員朱江瑋，售賣因應在囚者需要的物品及設立熱線支援在囚者及家屬。他不認為社會有「探監師」群體，強調是市民自發探監，形容「人心肉做」，現時有數千人因反修例事件而入獄，還押時間以年計，探訪只是心靈支援；加上申請探監要向懲教署提供住址等資料，探監者只會更謹慎，認為根本無可能煽動。朱稱現時以非牟利社企方式營運，數以千計的在囚者家屬連探監程序都不熟，平台只是提供支援工作及協助蒐羅符合標準的探監物資。他稱平台仍蝕錢，無利益可言，「如真有利可圖，便至少有10家競爭對手」；為減低政治風險，他說平台不會接受捐款，並會主動公開帳目。