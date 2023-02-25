搶包山睽違3屆復辦 飄色再上演

過去3年長洲太平清醮因新冠疫情取消搶包山和飄色巡遊等重頭戲，翁志明對搶包山復辦表示歡迎，又說長洲太平清醮此前因疫情取消的活動都會復辦，包括飄色巡遊，並相信今年吸引的人流較疫情前更多，「這麼久沒辦，會有更多人想來」。翻查資料，2019年飄色巡遊及搶包山比賽舉行當日（5月12日），早上8時至晚上9時約有4.9萬人次乘渡輪往返中環及長洲。

主辦方料人流超疫前 老店平安包增產

翁志明續稱，會按過往方案籌備活動，料不會有太大困難。疫情期間搶包山雖取消，但值理會仍設3座包山作祭祀，維持傳統，惟高度較以往矮三分之二，約15呎高。翁稱今年包山高度會恢復到疫前的水平，又透露今年飄色巡遊路線照舊。翻查資料，巡遊路線以北社街為起點，經新興街、海傍街、大興堤路等地，折返新興街，回到北社街為終點，歷時約3小時。

太平清醮另一傳統是售賣平安包，郭錦記餅店職員昨日回應查詢時表示，料搶包山比賽復辦後，人流較疫情時多，計劃多準備一至二成的平安包，相信「生意肯定好一些」。

翁志明透露若活動當日仍有口罩令，會向政府申請豁免。搶包山比賽下周一起接受報名，18歲或以上、健康及體能良好者可報名，下月20日截止，參賽者需接受訓練及通過選拔賽。參賽名額200人，若超出限額將以抽籤選出參賽者，在長洲居住、就業或就讀的報名者獲優先抽籤。