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涉維修工程事故頻 議員指癥結缺人手

【明報專訊】本港近年工程事故頻生，不少被指涉及維修問題，包括電梯急墜、朗豪坊扶手梯溜後、港鐵「甩門」及近乎「甩卡」、醫院手術燈塌下等，令人關注維修質素及監管不足的問題。有立法會議員認為，工程維修界人手短缺及業界青黃不接為事故成因之一，認為應善用科技紓緩人手不足，並提升業界待遇，甚至考慮輸入勞工，以解決問題 。

朗豪坊扶手梯溜後18傷 調查：檢查應見問題

朗豪坊2017年發生扶手電梯高速溜後事故，梯上市民隨梯級急跌，釀成人疊人意外，18人受傷，其中一名男子頭部重創。事後維修工程師及技術員被檢控，揭發註冊自動梯工程人員報稱有保養的4個日子，該電梯均無人保養；調查確認，電梯的主驅動鏈因金屬疲勞而斷裂，而附加制動器亦未能啟動煞停電梯，雙重失效下釀成事故，若事前有妥當檢查，受損情况可被發現。當時業界已反映行內人手緊張，部分承辦商只派一人為扶手電梯做例行檢查，部分工程人員只靠目測，沒以儀器做功能測試，保養程序如塗抹潤滑油等也未必做足。

港鐵去年亦兩度出現意外，一個月內接連發生「甩門」及近乎「甩卡」事故，均被指涉及維修問題。曾任職港鐵的立法會議員張欣宇認為，人手短缺為多宗事故成因之一，包括聯合醫院塌燈。他稱，維修業職工的待遇過往多年未見長進，長遠難以挽留有質素的人才；又指受近期移民潮影響，加上維修職工屬技術人才，相信部分業內人士已移民，令行業更缺人。張認為短期內難以扭轉人才短缺，建議業界善用科技以提升維修效率，同時積極提升待遇吸引人才入行。

一人或負責數十屋苑 專才流失難即填補

本身為工程師的發展事務委員會委員李鎮強表示，工程維修業界正面臨青黃不接及人手短缺，令近期工程事故頻生。他舉例，過往一個技工需負責維修數個屋苑，但目前人手不足，一個技工或需負責維修數十個屋苑，令工人精神壓力及工作量倍增，難免有紕漏。他又指，部分工種如專職維修醫療器材等人員較專門，當人才流失，難以馬上填補。李認為目前維修業界培訓不足，加上人手短缺，建議各界善用科技代替肉眼檢測，同時輸入勞工紓緩人手不足。

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