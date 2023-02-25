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【Emily】俄侵烏周年 多國駐港領事齊集默哀

【明報專訊】俄軍侵烏一周年，一眾歐盟國家駐港領事噚日齊集歐盟駐港澳辦事處參與紀念儀式，表達團結支持烏克蘭，英國、澳洲、加拿大、日本、韓國等駐港總領事都有出席，美國就派副總領事Colin Crosby出席。眾人先默哀一分鐘，悼念戰火中嘅死難者，又展示烏克蘭國旗合照。有住喺香港嘅烏克蘭人見到播放同胞受訪片段時，都忍唔住抹眼淚。

波蘭領事盼最後一次辦紀念活動

歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳話，俄羅斯入侵烏克蘭係公然違反國際法，強調歐盟喺政治上、外交上、財政上都會繼續支持烏克蘭。佢又話，歐盟雖然制裁俄羅斯，但並無影響食物供應或者基本生活，而香港都有類似嘅虛假信息出現。烏克蘭駐華代辦列親斯卡透過視像發言話，特別感謝喺香港嘅烏克蘭人，形容佢哋都係烏克蘭嘅代表。

波蘭係烏克蘭鄰國，直接受戰事影響，𠵱家有200萬烏克蘭人喺波蘭。波蘭駐港總領事丹達（Aleksander Danda）話，一年前俄羅斯入侵一刻，改變咗烏克蘭、波蘭、歐洲甚至整個世界，希望今次係第一次，亦係最後一次舉辦紀念活動。波蘭駐港領事館喺戰事發生一個月、俄羅斯開始空襲後，響應烏克蘭藝術家喺窗上貼出代表支持烏克蘭嘅藍黃色膠紙，至今11個月都仲喺度。

相關字詞﹕高宇馳 烏克蘭 俄烏戰爭

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