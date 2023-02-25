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2023年2月25日星期六
港聞二
塌燈螺絲「疲勞」至少半年 醫局無覆檢 公院23手術燈有風險同一承辦商 議員促就醫療儀器立法
醫療儀器無例管 提諮詢20年未立法
涉維修工程事故頻 議員指癥結缺人手
搶包山睽違3屆復辦 飄色再上演
鄧炳強：查「探監師」涉煽動危國安否 被問探監犯何法 稱現階段無證據 有證據會拘捕
後回應「高才通」有否疏忽 鄧：會重新檢視獲批個案
中大儲備約40億無力注資 中大醫院獲准延還款
駐港特派員「約見」交涉 美領館：不評論私人會面
教頭煽動顛覆情節嚴重囚5年 判最低刑期 認罪減刑未扣足 官指帖文如病毒擴散
男被告留學美加 97年為「貢獻中港」回流
涉揑造販毒案搜屋紀錄 4警控失當
控方指立場博客文令讀者「無限聯想」 鍾沛權：你呢種諗法就係無限聯想
區諾軒應官要求分類不認罪被告 點名鄒家成余慧明何桂藍抗爭派
警涉醉酒襲保安 商「其他方式處理本案」
粵書記晤港媒高層參訪團 黃坤明：港青抗拒北上因溝通不足
港青澳洲回流 居南沙任政務諮詢
經民聯擬兩會提15建議 倡北都設智慧醫療基地
應對ChatGPT 政府擬立委員會 孫東：高度關注革命性技術 創科局：屬初步構思
垃圾車貨櫃車年內試氫能 元朗大埔柴灣設加氫站
陳智思指額外博彩稅「突然」 馬會冀設日落條款
出獄半年再犯風化案 52案底青年狎男童囚32月
加煙稅翌日 躉船檢8900萬元私煙
龍鼓灘填海縮34% 發展物流綠色產業
涉買賣不成披露事主資料 男子遭私隱署拘捕
開心香港 市民指戴口罩難開心 陳茂波：口罩令或今季內解除
樂施毅行者首名隊伍破近年港隊紀錄
尊子漫畫
【Emily】俄侵烏周年 多國駐港領事齊集默哀
【Emily】重返立會 石禮謙為修訂土地條例「發聲」
【Emily】陳智思自揭曾犯「全男班」錯誤
【Emily】無創產檢之父 港大盧煜明領皇家獎章
【Emily】舊學生做民記社區主任 郭玲麗黨內活動重逢
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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男被告留學美加 97年為「貢獻中港」回流
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出獄半年再犯風化案 52案底青年狎男童囚32月
加煙稅翌日 躉船檢8900萬元私煙
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