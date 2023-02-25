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開心香港 市民指戴口罩難開心 陳茂波：口罩令或今季內解除

【明報專訊】本港日趨復常，惟口罩令維持。財政司長陳茂波昨在電台介紹新一份財政預算案提出的「開心香港」活動，有聽眾質疑維持口罩令難令港人開心，陳茂波回應時稱，口罩令可能會在今季內解除，相信衛生部門會審視情况。醫務衛生局長盧寵茂表示，當局要考慮醫療壓力，因冬季是新冠及流感高發時期，現時新冠疫情控制得相當好，流感也在「低水位」， 當局盼可在冬季高峰期後解除口罩令，但準確日子須看最後數據決定。

盧寵茂：準確日子須看數據

按衛生署最新的《2019 冠狀病毒病及流感速遞》，截至周三（22日） ，本港季節性流感整體活躍程度維持在低水平。流感病毒本月12日至18日一周的陽性百分比（1.12%）雖然高於前一周錄得的0.85%，但遠低於9.21%的基線水平。整體公立醫院主要診斷為流感的入院率為0.03（每1萬人口計），亦低於0.25的基線水平。另外，社區檢測中心及社區檢測站採集樣本對新冠檢測陽性比率為0.35%，較前一周的0.57%低。

特區政府早前刊憲延長口罩令14日至下月8日。陳茂波昨出席港台英文節目《財政司長熱線》時，多名聽眾關注何時可解除口罩令，有聽眾稱如想讓市民開心，應讓他們自行選擇是否戴口罩，又稱放寬措施沒有成本，比「開心香港」籌辦美食市集便宜。另有聽眾質疑維持口罩令下難說服他人香港是一個領先的國際都市，難吸引旅客來港，質疑當局做法自相矛盾。

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