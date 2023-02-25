龍鼓灘填海縮34% 發展物流綠色產業

發展局最新方案仍保留屯門西區現有厭惡性設施，稱由於屯門西近屯門碼頭一帶發展完善，宜重新規劃毗鄰的內河碼頭及屯門第40、46及47區，成為屯門現有社區延伸。內河碼頭連泊位佔地65公頃，研究考慮碼頭內港填海40公頃，結合40、46及47區約38公頃地，發展成143公頃住宅為主的社區。

局方續稱，填海所得及改造的土地會以現代產業為主，初步認為適合用作支援現代先進、高增值經濟產業，包括現代物流園、先進建造產業園區、高端綠色產業園區、容納棕地作業的多層現代產業大樓。

劉業強籲填海勿阻殯葬區景觀

鄉議局主席、立法會議員劉業強表示，現建議填海範圍雖遠離龍鼓灘村，但仍接近殯葬區，冀政府再微調，或承諾在填海土地上，不設置阻礙殯葬區景觀或破壞風水的建築物，並在公眾諮詢或到區內講解時，向村民解釋65公頃棕地納入研究的原因。

議員田北辰去年建議發展局縮減一半填海用地，不覆蓋至沙灘範圍，並另建一條水上架空天橋連接龍鼓灘沙灘和填海區，供重型車通過和遷移厭惡性設施。他對削減填海表示「政府有聽意見」。對於當局建議保留現有的環保園和鋼鐵廠等厭惡性設施，田稱會再向政府了解，劉則認為厭惡性設施必須遠離民居。

政府擬興建新道路減低現時所有車輛必須行經龍鼓灘路的需求，劉和田均支持興建新路供大型車行駛，避免使用龍鼓灘路。民建聯周浩鼎表示，當局須在龍鼓灘「開山劈石」，建新隧道及管道，打通對外交通，不能單靠現時的龍鼓灘路，要求當局更詳細交代。