港聞

港聞二

龍鼓灘填海縮34% 發展物流綠色產業

【明報專訊】2021年《施政報告》提出屯門龍鼓灘填海及研究重新規劃屯門西地區。發展局昨向立法會提交最新文件，最新方案擬縮減龍鼓灘填海範圍34%，由220公頃減至145公頃。鄰近65公頃棕地亦納入研究，令可發展土地合共約210公頃。鄉議局主席劉業強冀微調方案，指新填海範圍仍鄰近殯葬區，希望勿破壞風水。當局初步認為新填海地宜發展現代先進產業，擬申請1.79億元撥款，今年第三季展開研究，預計30個月內分階段完成。

發展局最新方案仍保留屯門西區現有厭惡性設施，稱由於屯門西近屯門碼頭一帶發展完善，宜重新規劃毗鄰的內河碼頭及屯門第40、46及47區，成為屯門現有社區延伸。內河碼頭連泊位佔地65公頃，研究考慮碼頭內港填海40公頃，結合40、46及47區約38公頃地，發展成143公頃住宅為主的社區。

局方續稱，填海所得及改造的土地會以現代產業為主，初步認為適合用作支援現代先進、高增值經濟產業，包括現代物流園、先進建造產業園區、高端綠色產業園區、容納棕地作業的多層現代產業大樓。

劉業強籲填海勿阻殯葬區景觀

鄉議局主席、立法會議員劉業強表示，現建議填海範圍雖遠離龍鼓灘村，但仍接近殯葬區，冀政府再微調，或承諾在填海土地上，不設置阻礙殯葬區景觀或破壞風水的建築物，並在公眾諮詢或到區內講解時，向村民解釋65公頃棕地納入研究的原因。

議員田北辰去年建議發展局縮減一半填海用地，不覆蓋至沙灘範圍，並另建一條水上架空天橋連接龍鼓灘沙灘和填海區，供重型車通過和遷移厭惡性設施。他對削減填海表示「政府有聽意見」。對於當局建議保留現有的環保園和鋼鐵廠等厭惡性設施，田稱會再向政府了解，劉則認為厭惡性設施必須遠離民居。

政府擬興建新道路減低現時所有車輛必須行經龍鼓灘路的需求，劉和田均支持興建新路供大型車行駛，避免使用龍鼓灘路。民建聯周浩鼎表示，當局須在龍鼓灘「開山劈石」，建新隧道及管道，打通對外交通，不能單靠現時的龍鼓灘路，要求當局更詳細交代。

上 / 下一篇新聞

塌燈螺絲「疲勞」至少半年 醫局無覆檢 公院23手術燈有風險同一承辦商 議員促就醫療儀器立法
塌燈螺絲「疲勞」至少半年 醫局無覆檢 公院23手術燈有風險同一承辦商 議員促就醫療儀器立法
醫療儀器無例管 提諮詢20年未立法
醫療儀器無例管 提諮詢20年未立法
涉維修工程事故頻 議員指癥結缺人手
涉維修工程事故頻 議員指癥結缺人手
搶包山睽違3屆復辦 飄色再上演
搶包山睽違3屆復辦 飄色再上演
鄧炳強：查「探監師」涉煽動危國安否 被問探監犯何法 稱現階段無證據 有證據會拘捕
鄧炳強：查「探監師」涉煽動危國安否 被問探監犯何法 稱現階段無證據 有證據會拘捕
後回應「高才通」有否疏忽 鄧：會重新檢視獲批個案
後回應「高才通」有否疏忽 鄧：會重新檢視獲批個案
中大儲備約40億無力注資 中大醫院獲准延還款
中大儲備約40億無力注資 中大醫院獲准延還款
駐港特派員「約見」交涉 美領館：不評論私人會面
駐港特派員「約見」交涉 美領館：不評論私人會面
教頭煽動顛覆情節嚴重囚5年 判最低刑期 認罪減刑未扣足 官指帖文如病毒擴散
教頭煽動顛覆情節嚴重囚5年 判最低刑期 認罪減刑未扣足 官指帖文如病毒擴散
男被告留學美加 97年為「貢獻中港」回流
男被告留學美加 97年為「貢獻中港」回流
涉揑造販毒案搜屋紀錄 4警控失當
涉揑造販毒案搜屋紀錄 4警控失當
控方指立場博客文令讀者「無限聯想」 鍾沛權：你呢種諗法就係無限聯想
控方指立場博客文令讀者「無限聯想」 鍾沛權：你呢種諗法就係無限聯想
區諾軒應官要求分類不認罪被告 點名鄒家成余慧明何桂藍抗爭派
區諾軒應官要求分類不認罪被告 點名鄒家成余慧明何桂藍抗爭派
警涉醉酒襲保安 商「其他方式處理本案」
警涉醉酒襲保安 商「其他方式處理本案」
粵書記晤港媒高層參訪團 黃坤明：港青抗拒北上因溝通不足
粵書記晤港媒高層參訪團 黃坤明：港青抗拒北上因溝通不足
港青澳洲回流 居南沙任政務諮詢
港青澳洲回流 居南沙任政務諮詢
經民聯擬兩會提15建議 倡北都設智慧醫療基地
經民聯擬兩會提15建議 倡北都設智慧醫療基地
應對ChatGPT 政府擬立委員會 孫東：高度關注革命性技術 創科局：屬初步構思
應對ChatGPT 政府擬立委員會 孫東：高度關注革命性技術 創科局：屬初步構思
垃圾車貨櫃車年內試氫能 元朗大埔柴灣設加氫站
垃圾車貨櫃車年內試氫能 元朗大埔柴灣設加氫站
陳智思指額外博彩稅「突然」 馬會冀設日落條款
陳智思指額外博彩稅「突然」 馬會冀設日落條款
出獄半年再犯風化案 52案底青年狎男童囚32月
出獄半年再犯風化案 52案底青年狎男童囚32月
加煙稅翌日 躉船檢8900萬元私煙
加煙稅翌日 躉船檢8900萬元私煙
涉買賣不成披露事主資料 男子遭私隱署拘捕
涉買賣不成披露事主資料 男子遭私隱署拘捕
開心香港 市民指戴口罩難開心 陳茂波：口罩令或今季內解除
開心香港 市民指戴口罩難開心 陳茂波：口罩令或今季內解除
樂施毅行者首名隊伍破近年港隊紀錄
樂施毅行者首名隊伍破近年港隊紀錄
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】俄侵烏周年 多國駐港領事齊集默哀
【Emily】俄侵烏周年 多國駐港領事齊集默哀
【Emily】重返立會 石禮謙為修訂土地條例「發聲」
【Emily】重返立會 石禮謙為修訂土地條例「發聲」
【Emily】陳智思自揭曾犯「全男班」錯誤
【Emily】陳智思自揭曾犯「全男班」錯誤
【Emily】無創產檢之父 港大盧煜明領皇家獎章
【Emily】無創產檢之父 港大盧煜明領皇家獎章
【Emily】舊學生做民記社區主任 郭玲麗黨內活動重逢
【Emily】舊學生做民記社區主任 郭玲麗黨內活動重逢