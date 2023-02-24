曱甴敏感第二常見 中大發現7種新致敏原

兒科學系教授梁廷勳引述個案稱，一名10歲男童以往3次食蝦蟹後，一小時內全身長滿俗稱「風癩」的蕁麻疹，數天後才消退，此外無其他呼吸道敏感；過敏測試發現男童對蟹敏感，對曱甴和塵蟎也有過敏反應，其中曱甴過敏反應最嚴重。

一向主力研究塵蟎過敏的徐國榮稱，現時過敏測試主要用塵蟎、曱甴或蝦蟹等提取物檢測，是次研究發現「美國曱甴」其中一種致敏原是「原肌球蛋白」，塵蟎和貝類也帶有該種蛋白，或可解釋上述男童個案。徐稱，研究有助日後研發直接利用致敏原做過敏測試，取代現時用不同物種的提取物測試，如發現患者對某種致敏原有反應，可知對所有帶有該致敏原的物種過敏，毋須多次測試。

門窗噴小量殺蟲藥 防曱甴入屋

徐國榮稱曱甴爬過之處會留下分泌物，接觸皮膚後或引起過敏，他稱油尖旺、深水埗等食肆林立地區較多曱甴，晚上會爬至民居，提醒政府不能只關注鼠患，也要打擊曱甴滋生。

徐續稱，曱甴於攝氏28度最活躍，市民應盡量保持家居陰暗地方乾燥，譬如確保鋅盆無滴水，不要牀上進食。如住所附近有食肆、垃圾房等，可考慮定時在門窗噴小量殺蟲藥，減少曱甴爬入屋內。