T2挖隧道海面湧泥水 土拓署：不礙安全

【明報專訊】正興建的「T2主幹路及茶果嶺隧道」發生工程事故，網上片段顯示，茶果嶺道對開近隧道工程範圍海面有大量泥水從海底冒出。土拓署昨晚確認事發上周六（18日）早上，初步相信泥水從鑽挖機附近一個垂直已灌漿回填的早期地質探孔滲出，短時間內停止，稱短暫影響建造工序，不影響隧道結構安全。
土拓署：「已回填地質探孔」滲水
工程2019年動工，其中約2.4公里為一段雙管海底隧道，隧道有約2.1萬件預製混凝土結構組件，由隧道鑽挖機安裝砌成。YouTube一段本周二上載長約44秒的短片顯示，海面湧起灰色泥水、起伏不斷。本報昨晚查詢隧道工程承建商，正待回覆。
土拓署證實，上址對出約50米海面，海牀下16至30米進行隧道建造工程，鑽挖機操作時需要持續利用泥漿維持略高於海水的壓力，初步相信泥水從鑽挖機附近一個垂直、已灌漿回填的早期地質探孔滲出，海面在當日中午前回復正常，工程團隊即時啟動風險管理應變措施，包括安裝隔泥幕圍封範圍以防泥水擴散，並調控鑽挖機。土拓署正與工程團隊審視跟進，並檢視其他探孔位置加強風險管理。
土力處前處長指常見 不算嚴重
土力工程處前處長陳健碩稱，在海底挖隧道前一般須在海牀每隔一定距離鑽孔勘探土質是否適合挖隧道，其後需灌漿回填，今次事故或因灌漿不足，又或土質較軟令海牀無法承受鑽挖機壓力。陳形容今次是工程常見難題但不算嚴重，同意補填便不影響隧道安全。
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