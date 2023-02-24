港聞

港聞二

T2挖隧道海面湧泥水 土拓署：不礙安全

【明報專訊】正興建的「T2主幹路及茶果嶺隧道」發生工程事故，網上片段顯示，茶果嶺道對開近隧道工程範圍海面有大量泥水從海底冒出。土拓署昨晚確認事發上周六（18日）早上，初步相信泥水從鑽挖機附近一個垂直已灌漿回填的早期地質探孔滲出，短時間內停止，稱短暫影響建造工序，不影響隧道結構安全。

土拓署：「已回填地質探孔」滲水

工程2019年動工，其中約2.4公里為一段雙管海底隧道，隧道有約2.1萬件預製混凝土結構組件，由隧道鑽挖機安裝砌成。YouTube一段本周二上載長約44秒的短片顯示，海面湧起灰色泥水、起伏不斷。本報昨晚查詢隧道工程承建商，正待回覆。

土拓署證實，上址對出約50米海面，海牀下16至30米進行隧道建造工程，鑽挖機操作時需要持續利用泥漿維持略高於海水的壓力，初步相信泥水從鑽挖機附近一個垂直、已灌漿回填的早期地質探孔滲出，海面在當日中午前回復正常，工程團隊即時啟動風險管理應變措施，包括安裝隔泥幕圍封範圍以防泥水擴散，並調控鑽挖機。土拓署正與工程團隊審視跟進，並檢視其他探孔位置加強風險管理。

土力處前處長指常見 不算嚴重

土力工程處前處長陳健碩稱，在海底挖隧道前一般須在海牀每隔一定距離鑽孔勘探土質是否適合挖隧道，其後需灌漿回填，今次事故或因灌漿不足，又或土質較軟令海牀無法承受鑽挖機壓力。陳形容今次是工程常見難題但不算嚴重，同意補填便不影響隧道安全。

相關字詞﹕土木工程拓展署 T2主幹路及茶果嶺隧道

上 / 下一篇新聞

的士剷中環商廈夾傷兩人 車頭卡扶梯懸空 七旬司機接受查問
的士剷中環商廈夾傷兩人 車頭卡扶梯懸空 七旬司機接受查問
涉姦醉娃 的士司機被捕
涉姦醉娃 的士司機被捕
叫情夫向出軌夫淋鏹 婦囚10年8月
叫情夫向出軌夫淋鏹 婦囚10年8月
前夫毁容患眼疾 心理受創
前夫毁容患眼疾 心理受創
追3層樓跑停車場捉賊 年輕救生員膺「好市民」
追3層樓跑停車場捉賊 年輕救生員膺「好市民」
懲教：3/4反修例在囚者自願「去激化」 去年日均還押人數10年新高 署方擬增收容額
懲教：3/4反修例在囚者自願「去激化」 去年日均還押人數10年新高 署方擬增收容額
在囚者准用平板電腦自學 教材包括特首主講國教短片
在囚者准用平板電腦自學 教材包括特首主講國教短片
串謀詐騙7530萬 中鐵建前董事抵港被捕
串謀詐騙7530萬 中鐵建前董事抵港被捕
回應賀建奎事件 李家超：已立即優化程序
回應賀建奎事件 李家超：已立即優化程序
腦退化六旬翁失蹤 消防大刀屻搜索無果
腦退化六旬翁失蹤 消防大刀屻搜索無果
李任內首訪廣深 粵官下月回訪 擬4月率議員赴灣區
李任內首訪廣深 粵官下月回訪 擬4月率議員赴灣區
法總領事：馬克龍訪華或提香港 梅儒瑞論釋法 劉光源約見交涉
法總領事：馬克龍訪華或提香港 梅儒瑞論釋法 劉光源約見交涉
台灣派1290元吸自由行 港旅業：支援較財案強
台灣派1290元吸自由行 港旅業：支援較財案強
區：免九東「鬥黃」 允參選人附綱領 認把關不力 「大會已無權左右地區共識」
區：免九東「鬥黃」 允參選人附綱領 認把關不力 「大會已無權左右地區共識」
兩辦譴責違法後 戴不提否決全議案
兩辦譴責違法後 戴不提否決全議案
控方再呈新文遭辯方反對 官着鍾閱
控方再呈新文遭辯方反對 官着鍾閱
鐵枝擊斃途人案 屋署：政府承建商10日內拆單位僭建
鐵枝擊斃途人案 屋署：政府承建商10日內拆單位僭建
葵涌公園滑梯疑遭縱火 月內兩宗
葵涌公園滑梯疑遭縱火 月內兩宗
實名制下折價割愛 電話號碼收藏家肉痛心痛
實名制下折價割愛 電話號碼收藏家肉痛心痛
通訊辦將抽查冒名登記 稱可疑個案轉介警方
通訊辦將抽查冒名登記 稱可疑個案轉介警方
曱甴敏感第二常見 中大發現7種新致敏原
曱甴敏感第二常見 中大發現7種新致敏原
警長涉醉酒推跌保安 控襲擊已停職
警長涉醉酒推跌保安 控襲擊已停職
大灣區GBA新聞：粵增20獨角獸冠全國 灣區佔19 逾半在深圳 四成新能源相關
大灣區GBA新聞：粵增20獨角獸冠全國 灣區佔19 逾半在深圳 四成新能源相關
大灣區GBA新聞：港媒高層訪灣區 首站廣州 了解港青創業
大灣區GBA新聞：港媒高層訪灣區 首站廣州 了解港青創業
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳茂波：香港好玩過星洲好多 話起碼有真山 補飛稱「講笑」
【Emily】陳茂波：香港好玩過星洲好多 話起碼有真山 補飛稱「講笑」
【Emily】鄭雁雄陳國基捧國家男籃場 同姚明合照
【Emily】鄭雁雄陳國基捧國家男籃場 同姚明合照
【Emily】「江夏圍村」過渡房入伙 可納2000戶
【Emily】「江夏圍村」過渡房入伙 可納2000戶
【Emily】聯署反對改組校董會 中大生促加開諮詢
【Emily】聯署反對改組校董會 中大生促加開諮詢
【Emily】天文台賀140年 下月底辦開放日
【Emily】天文台賀140年 下月底辦開放日
【Emily】菁英會擬辦青年宿舍 目標惠300人
【Emily】菁英會擬辦青年宿舍 目標惠300人