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通訊辦將抽查冒名登記 稱可疑個案轉介警方

【明報專訊】通訊辦昨表示，至今約1200萬張電話智能卡完成實名登記，整體登記率符合預期。記者昨午約3時許到尖沙嘴郵局觀察約1小時，大約40人前來辦理登記，大多為外籍人士。有市民表示，以往因私隱問題一直以「太空卡」和「傻瓜機」打電話，現時須實名登記電話卡令她覺得失去私隱。

私隱為由拒登記 市民稱徬徨

市民唐小姐昨替5張電話卡實名登記，由於每次排隊只可處理兩張，故需排3次隊。對於為何不網上登記，她說網上辦理要上載身分證，「唔係個個鍾意呢個途徑」，她因擔心私隱問題，特意前往郵局辦理。

唐認為實名登記令她失去私隱，以往由於私隱問題，她習慣一張電話卡配一部「傻瓜機（非智能電話）」打電話，同時利用智能手機以太空卡上網。惟昨日屬實名登記最後限期，她未有為上網用的太空卡登記，故使用剩餘數據後，便不知如何上網，她稱對此徬徨。同樣前來登記的陳婆婆則認為，辦理手續不麻煩，過程順利，需時兩三分鐘左右。

通訊辦回覆本報稱，若用戶未在限期前完成登記而被停用「太空卡」，須在電話卡有效期內向電訊商補辦實名登記才可重啓服務。

對於近日有人聲稱可以他人名義代辦實名登記，通訊辦表示，在登記制度下提供虛假資料或文件，或涉以欺騙手段取得服務或使用虛假文書等屬刑事罪行。同時，任何人明知而向另一方提供以他人名義登記的電話智能卡，或被控協助及教唆干犯相關罪行。通訊辦會不時主動抽樣檢查電訊商的實名登記紀錄，如發現有懷疑的個案，會交由警方跟進，並會在不影響警方調查下要求電訊商取消不當的登記。

相關字詞﹕電話卡實名制

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