實名制下折價割愛 電話號碼收藏家肉痛心痛

Mike從事資訊安全行業，多年來從不同途徑收集特別組合的電話號碼：例如早年電訊公司為吸引「上台」，分店門前羅列的多個特別號碼；也有電訊商提供「公司套餐」，一次申請一批會提供特別號碼；亦有電訊商貴賓月費計劃，數百至數千元月費可享有特別號碼；另外在鴨寮街的檔攤有時也可「執到寶」。除此之外，Mike亦會與其他收藏號碼愛好者互相出讓號碼。

曾6位數金額購「6個8」號碼

Mike曾以6位數金額取得有6個8字的號碼，他說坊間對「靚號碼」的定義很參差，有人認為沒有「4、5、7」就是靚，有人覺得愈多8愈好，有人喜歡「1234567」，或者一個號碼只由兩個數字組成，他自己鍾情較少人擁有的組合，包括「aabbccdd」和「abcdabcd」。

自小對號碼敏感 被當「人肉電話簿」

Mike的愛好源自自小對電話號碼非常敏感，尤其對特別組合更是過目不忘。以往不少人家裏都有電話簿，但Mike的家裏就不需要，因為家人均把他當作「人肉電話簿」，想要找哪個親戚，找他一問就可。

慢慢Mike培養起收集電話號碼的興趣，每月花費至少1萬元「養號碼」，有些號碼月費由78元至298元不等，若以儲值卡繳費，則平均半年增值一次50元。他說收藏號碼「好攰」，要留意每個號碼的狀况，有次忘記增值，一次過失去一批收藏，令他十分難過。

Mike說，二三百個號碼一定「用唔晒」，收藏號碼不為炒賣，相比其他收藏品能閒時拿出來欣賞，收藏電話號碼最享受的時刻，是每擁有多一個特別組合，「就有種解鎖咗嘅感覺」。

最鍾情去世親戚號碼 見號碼如見人

見盡無數靚冧巴，Mike最鍾情一個充滿回憶的號碼：「9aaa9a9a」。號碼本來屬於與他關係很好的親戚，Mike曾表示很喜歡，親戚離港前將價值五六位數的號碼以數千元成本轉讓給他，Mike稱當時「開心到爆」。如今親戚已去世，他形容「見到號碼就等如見到佢」。

自電話卡實名制消息一出，一年多以來Mike不斷分批放售轉讓收藏，務求盡快脫手，一些「無咁鍾意」的號碼索性放棄。收藏當中有「一堆號碼」折讓出售，多年花費7位數字成本，最後損失10萬元計。

指實名制下有問題政府可追蹤

質疑限電話卡數目無理

身為號碼收藏家，Mike質疑新制下為何要限制市民持有電話卡數目，他說既然已實施實名制，無論哪張電話卡有問題，政府都能追蹤，認為限制持有「無Point（理據）」。

現時個人用戶每人可向每間電訊商登記最多10張電話儲值卡。通訊辦網頁顯示，本港共4家電訊商提供流動電話服務，另外有24間流動虛擬網絡營辦商，按此推算，理論上每人可最多擁有280張電話卡限額。不過Mike只保留數間電訊商共二三十張電話卡，他擔心不是每間電訊商都可信，若部分突然結業或難以取回號碼。

明報記者 鄭凱文