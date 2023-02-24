港聞

港聞二

控方再呈新文遭辯方反對 官着鍾閱

【明報專訊】「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，昨於區院進入第35天審訊，控方針對立法會前議員羅冠聰評論35+初選案提堂的博客，逐句盤問前總編輯鍾沛權，並稱文章引起讀者對司法及中央的憎恨。鍾沛權認為文章僅批評公權力，屬言論自由。控方又呈上4篇新文章，欲引證立場發布《國安法》相關文章的意圖，辯方稱「非常反對呢種做法，已經唔知第幾次」。主審法官郭偉健則着鍾沛權「花時間睇下啲文章」，押後今天續審。

就羅冠聰文逐句盤問

質疑令人憎恨中央

控方圍繞羅冠聰的文章〈香港—美麗島〉提問，文中描述初選案保釋聆訊延至凌晨，被告精神困乏，並以台灣「美麗島審訊」類比初選案。律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟稱，法庭已「直踩」至凌晨，盡快處理案件，而控方反對保釋及覆核擔保，「有冇濫用權力係一回事，但係佢根據程序做」；鍾沛權同意過程符合程序，但「依法唔代表一定合乎公義」，舉例他被控的煽動罪50多年沒動用，因當局明白此條例被指侵害人權，「有法都唔可以亂用」。

控方質疑羅冠聰文中只說初選依據《基本法》賦權否決財政預算案，沒指其目的是迫使特首下台，文章資料不全，並「撈埋」事實與意見。鍾沛權不同意，認為文章風格精煉，故不列出所有事實，但一般關注事件的讀者均可理解內容；至於初選是否合法，是另一宗案件爭議點，至今未有結論。

鍾：批評公權力 屬言論自由

文章亦批評中共濫權、法庭隻手遮天，控方質疑令人憎恨中央及司法，並逐句詢問文章意思。鍾沛權認為文章僅批評公權力，屬言論自由，重申文章可有多種解讀，舉例考評局解讀文章的標準答案亦曾與作者原意相悖，他作為編輯不會逐句查考，亦相信讀者有理性判斷，若有人認定讀者易受誤導，應事先審查言論，「呢樣嘢喺我心目中係唔會接受」。

控方昨午再呈上資深傳媒人區家麟等人撰寫、另外3篇在檢控基礎以外的初選案評論文章，稱文章措辭強烈、以偏概全，而立場不斷發布初選案相關文章「抨擊」司法及中央，應能預計這批文章會引起讀者仇恨中央和司法。鍾沛權不同意，稱「無呢個判斷」。

控方續呈上另外5篇國安法相關文章，當中4篇未曾交予辯方，包括區家麟的〈法律只是一種儀式〉等。辯方批評在控方案情結束後，控方一再取出辯方「從來未見過」的文章；控方則稱上述全是立場文章，能回應盤問時出現的問題，「加上鍾先生都仲有時間可以睇」。郭官終押後審訊讓鍾翻閱新文章。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）

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