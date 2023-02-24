兩辦譴責違法後 戴不提否決全議案

區料修正說法避法律風險

區供稱，戴當時在群組發訊息的內容是，他公開講述「35+」的目的，是運用《基本法》賦予立法會的權力，包括否決財政預算案及使政府問責，而不是否決每一議案或癱瘓政府，並讓候選人參考其表述。

庭上又播放投票日前初選記者會，趙家賢和區諾軒簡介投票安排，戴耀廷在會上回應政制及內地事務局長曾國衞對於初選的公開譴責，稱無參選人提出涉及分裂國家的言論，「35+」 亦不涉及相關主張。

戴耀廷在會上又稱，不認為初選違反《港區國安法》第22條「顛覆國家政權罪」，並提及即使他們否決財政預算案，特首也有權解散立法會，繼續行使其職能，故不存在嚴重阻撓政府之說。

被捕前不識吳政亨 只知李伯盧

控方早前開案陳辭稱，吳政亨以「李伯盧」網名組織初選。區昨被問到被捕前是否知悉李伯盧為「35+」組織者，他稱不知道，並謂於被捕前不認識吳政亨，只知道「李伯盧」在facebook組織和宣傳「三投三不投」運動，希望初選參加者遵守承諾。在庭上受審的吳政亨，此時托着下巴望向區諾軒作供。