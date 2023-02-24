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區：免九東「鬥黃」 允參選人附綱領 認把關不力 「大會已無權左右地區共識」

【明報專訊】「35+」初選案昨日進入第14天審訊，控方證人區諾軒繼續作供。控方在庭上展示多個WhatsApp訊息（見表），顯示初選組織者討論有參選人相繼自發簽署協議，區諾軒在訊息中轉述九龍東參選人要求發布由大會（即初選組織方）認可的協議，否則「怕兵變」。即使時任民主黨主席胡志偉曾稱該黨不欲簽非官方協議，但胡最後以個人名義簽署九東綱領。區昨在庭上解釋，因九東以「兵變」形容情况嚴重，「大會已無權左右」地區共識，為免「鬥黃」或內鬥情况，唯有允許參選人報名時附上綱領，承認「把關不力」。

「怕兵變」 蔡澤鴻倡發布認可協議

本案47名民主派被控《港區國安法》下串謀顛覆國家政權罪，其中16人不認罪受審。控方展示初選組織者WhatsApp群組訊息，談及抗爭派2020年6月發起「墨落無悔」聲明書，同月14日區諾軒在群組轉達，時任觀塘區議會主席蔡澤鴻報告九龍東參選人會議內容時，認為有必要發布由大會認可的公開協議，民主黨表明願簽官方協議，但就積極運用否決權方面則可「避重就輕」。區引述蔡澤鴻特別強調，冀大會接納提議，否則「怕兵變」。區又向組織者建議，大會唯有順從，為免「鬥黃」撰寫一些共識「了事」，如沒提及關鍵DQ（取銷資格）風險當作「執到（僥倖）」。

憂抽秤 民主黨只願簽官方協議

區在庭上重申，組織方沒要求參選人簽署文件，是避免被取消資格風險。他透露時任民主黨主席胡志偉私下向他表示，不欲簽非官方協議，因民主黨認為沒理由反對興建學校和醫院，如協議陸續有來，恐怕會被人「抽秤」指摘。不過因蔡澤鴻當時以「兵變」形容情况嚴重，區認為大會已無權左右九東決定，他憂慮其他選區亦自行發布綱領，只能被動應對，並承認他有「把關不力的責任」。區又解釋「鬥黃」指民主派內鬥，他認為初選參加者來自不同光譜，對協調機制各有詮釋，若不斷公開表態，就會「收窄模糊」。

胡志偉終個人簽九東綱領

區諾軒又提及，縱然胡志偉曾表明民主黨立場是拒絕簽署非官方所訂協議，但胡最終簽署九東共同綱領。區認為，若沒發生上述九東會議事件，相信胡不會簽署綱領，區自言組織方無能力阻止九東發表綱領。法官一度提問胡志偉代表民主黨簽綱領，辯方隨即稱胡並非代表黨簽署，區再澄清胡以個人名義簽署。法官再問，組織方允許參選人交報名表時附上綱領，區回應稱這屬「公允說法」。

區又在訊息群組提及，參選新西的民主黨尹兆堅曾表明，民主黨願簽署聲明，但不想無限簽下民間聲明，故沒簽「墨落無悔」聲明書，尹希望初選組織者在翌日記者會表示認同民主黨。區庭上表示，大會沒理由為一個黨發言，而且尹所指的記者會根本不存在，故他當時無法順應民主黨要求。

同月19日，趙家賢在群組形容發起「墨落無悔」聲明書的張可森等「隊到行（對着幹）」，趙在訊息稱，戴耀廷和區諾軒召開協調會議並向參選人傳閱「白紙黑字」協議，雖然「冇最後簽紙」，但屬共同協議。區在庭上確認參選人沒簽署協議。

官質疑控方未按時序舉證難跟

至於戴耀廷其後在群組稱，新西決定自行簽署協議，九東秘書處亦提出共同綱領，獲參選人同意簽署。區供稱，只有該兩區參選人報名初選時附上簽妥文件，但組織方沒要求他們簽署任何綱領。審訊期間，控方追溯至較早時信息，3名主審法官質疑控方未有按時序舉證，令人難以跟從。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

相關字詞﹕胡志偉 區諾軒 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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