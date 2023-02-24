台灣派1290元吸自由行 港旅業：支援較財案強

抽籤派50萬人 擬電子發放

台灣昨通過「加速擴大吸引國際觀光客方案」，提出撥款約1.37億港元吸引旅客。台交通部長王國材稱，自由行旅客的消費金初步擬以悠遊卡、一卡通等電子方式發放，或掃描護照後製作二維碼，憑碼於旅館可享住宿優惠。王形容是「香港送機票，我們送現金」。

旅團獎金2581元起 另資助旅宿聘人手

台灣亦會向9萬個旅行團發放組團獎金，8人以上每團獎助1萬元新台幣，15人以上2萬元。為確保有足夠接待能力，亦會資助旅宿業僱主提高薪酬及增聘房務及清潔人員，薪酬水平3.1萬至3.3萬元新台幣的員工，每人每月資助5000元新台幣，資助期最長一年，期滿後不能夠減薪。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦形容，台灣是以「小財唔出，大財唔入」吸客，而台灣本已是港人熱門旅遊地點，派少少福利已足夠鼓勵港人遊台。

酒店會指財案支援「幾乎零」 盼參考台政策

香港新一份預算案公布向旅行社及跨境客運商提供涉款27億元的百分百貸款擔保。酒店業主聯會經理陳媛妍說，預算案對酒店業支援「幾乎零」，現時業界接待力只及疫前七八成，有酒店因房務員短缺而未有開放所有房間供預訂。她說台灣資助業界補充人手方案類似本港的「保就業」，雖理解復常下政府要取平衡，不能只撥錢「保旅業」，但盼港府可參考台灣做法，提出具體方案助業界增人手。

縱橫遊執行董事袁振寧說羨慕台灣提供「保就業」，其旅行社已上市，不符申請貸款資格，即使可申請，貸款擔保亦太少。袁說政府早前稱會派機票吸客，現只能寄望當局盡快公布詳情。