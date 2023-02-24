港聞

港聞二

法總領事：馬克龍訪華或提香港 梅儒瑞論釋法 劉光源約見交涉

【明報專訊】法國總統馬克龍據報今年內訪華，預計與國家主席習近平會晤。法國駐港澳總領事杜麗緹（Christile Drulhe，圖）昨出席港大一個論壇時，無排除馬克龍訪華期間會提及香港議題，只說「有可能」（could be）。杜麗緹說，法國強調一國兩制及法治原則對法國與香港擴大經濟及文化方面合作很重要，兩國元首可能會觸及這方面。

外交公署：美不得在港搞政治滲透

另外，美國駐港澳總領事梅儒瑞早前在一個美國智庫的講座提及，憂慮國安法下更多精英離開香港，並說人大就國安法釋法，擴大了行政機構權力。中國外交部駐港特派員公署發言人昨回應傳媒稱，特派員劉光源近期約見梅儒瑞，就美領事干預香港言行提出嚴正交涉，要求美方不得危害中國國家安全、不得在香港搞政治滲透、不得詆譭和破壞香港發展前景。公署及美領館截稿前未回覆查詢。

談烏戰 葉劉質疑歐洲遭「騎劫」

法領事指影響地區安全

曾任法國總理副外交顧問的杜麗緹昨在港大政治與公共行政學系一個講座任嘉賓。有份出席講座的行會召集人葉劉淑儀質疑，歐洲因俄烏戰事捲入大國博弈及遭「騎劫」。杜麗緹回應說，不認同戰事是代理人戰爭（proxy war），如果不制止俄羅斯入侵烏克蘭，俄國將來或會入侵其他地方，這也解釋歐洲為何團結支持烏克蘭。她舉例，巴黎與烏克蘭基輔的距離，與香港和哈爾濱相若，所以俄烏戰事影響整個歐洲的安全。

杜麗緹說，中法有不同政治體制，法國亦關注中國人權狀况及香港基本自由削弱，但不代表雙方不能就分歧展開對話。她又說，能夠在和平對等下開放貿易，對中法兩國均有利，而在人權等方面的分歧，不妨礙兩國擴大貿易。她說馬克龍訪華期間必定會提及烏克蘭戰事，並會用盡所有方法，令俄羅斯停止在烏克蘭的軍事行動。

有與會者問及法國為何不對華「脫鈎」，她說若關上溝通之門，反而會增加開戰機率，不想見到「脫鈎」。

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