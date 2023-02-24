李任內首訪廣深 粵官下月回訪 擬4月率議員赴灣區

明報記者 林迎 廣州報道

李家超昨早搭高鐵抵達廣州。據政府新聞處片段，李家超一見到黃坤明便說「太想廣東了」，黃則微笑回應「謝謝」。李稱自己訪問廣東心情激動，感謝廣東省對香港發展的支持，特別是在第五波疫情中的支援。《南方日報》報道，黃坤明對李表示要充分發揮香港對外貿易、專業服務優勢，和廣東產業、市場優勢加強合作，並會為香港同胞特別是青年在大灣區學習、就業、創業、生活提供更便利條件。

李：為緊密接觸作示範 合作空間無限

李家超昨在會晤結束後見傳媒，形容與廣東省官員會面「很愉快、很積極」，雖然行程只有一天，但開啟了雙方線下見面交流，為日後密切接觸提供示範作用。雙方主要討論大灣區「高質量發展」，認為粵港合作空間無限，並一致同意着重發展人才流動、人員培訓和教育、科技創新、金融發展等領域，並將推動貿易和跨境運輸、支持實體經濟。

粵書記指北都與深可起協同效應

李家超又向廣東省官員介紹北部都會區規劃，他引述黃坤明說，廣東將充分支持香港發展，雙方可就所提出的項目尋求最佳方案；黃又稱香港可透過北部都會區與廣東省、特別是深圳產生協同效應，產生更大經濟利益。

李昨午轉往深圳訪問。他形容港深唇齒相依，雙方剛於前日的深港合作會議簽署3項合作意向書，包括香港中文大學（深圳）深化合作、深港青年金融機構實習計劃，以及旅遊方面的合作，而與前海的知識產權創新合作亦正推進。

李家超稱計劃走訪大灣區9個內地城市及澳門，下周將到訪澳門，而廣東省領導或於3月到港出席粵港聯席會議。李還希望在4月可帶領立法會議員訪問大灣區內地城市。