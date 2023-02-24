回應賀建奎事件 李家超：已立即優化程序

正出訪廣州的李家超昨首度回應事件，提到入境處長已就個案發聲明，會針對可能違法行為展開調查。被問會否要求所有人才計劃檢查刑事紀錄，他說當局對輸入人才來港有一套標準，必須維持有關標準，以確保來港者符合香港整體利益，如有人有刑事紀錄，當局一定會檢視，從而評估該人入境是否對社會有整體好處。

查所有人才刑事紀錄否

李：當局有一套標準

入境處日前除要求高才通申請人申報刑事定罪紀錄之外，已交申請但未獲批者同須補交資料，及後亦宣告賀建奎簽證無效，並指有人疑涉虛假陳述。本報日前向入境處查詢賀建奎涉虛假什麼資料、會否要求已獲批者申報刑事定罪紀錄及補交證明文件，入境處昨回覆稱，由於案件已進入調查階段，不評論個別個案細節，重申任何旅客入境目的須與宣稱相符，否則可被拒絕入境。

入境處稱，若辦理任何赴港申請時明知而故意申報失實資料，或填報明知為虛假或不相信為真實的資料，即屬犯罪，有關執法部門必定嚴肅處理。