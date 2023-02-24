港聞

港聞二

回應賀建奎事件 李家超：已立即優化程序

【明報專訊】曾涉「基因編輯嬰兒」事件在內地非法行醫判囚3年的科學家賀建奎 ，被揭獲批高端人才通行證後，入境處長宣告簽證無效並刑事調查，往後申請高才通者改為須申報刑事定罪紀錄。被問入境處處理賀建奎申請時是否「漏招」，特首李家超昨表示，推出任何新措施的過程必須總結經驗、隨時優化，相關部門已立即優化程序，確保來港人才符合本港整體利益，特別是治安和安全的需要。

正出訪廣州的李家超昨首度回應事件，提到入境處長已就個案發聲明，會針對可能違法行為展開調查。被問會否要求所有人才計劃檢查刑事紀錄，他說當局對輸入人才來港有一套標準，必須維持有關標準，以確保來港者符合香港整體利益，如有人有刑事紀錄，當局一定會檢視，從而評估該人入境是否對社會有整體好處。

查所有人才刑事紀錄否

李：當局有一套標準

入境處日前除要求高才通申請人申報刑事定罪紀錄之外，已交申請但未獲批者同須補交資料，及後亦宣告賀建奎簽證無效，並指有人疑涉虛假陳述。本報日前向入境處查詢賀建奎涉虛假什麼資料、會否要求已獲批者申報刑事定罪紀錄及補交證明文件，入境處昨回覆稱，由於案件已進入調查階段，不評論個別個案細節，重申任何旅客入境目的須與宣稱相符，否則可被拒絕入境。

入境處稱，若辦理任何赴港申請時明知而故意申報失實資料，或填報明知為虛假或不相信為真實的資料，即屬犯罪，有關執法部門必定嚴肅處理。

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