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串謀詐騙7530萬 中鐵建前董事抵港被捕

【明報專訊】廉署早前起訴中國鐵建香港兩名前高層串謀詐騙銀行信用證，涉款7530萬元，兩名前高層早前判囚4年。當時不在港的前董事鄭重，昨日抵港被廉署拘捕及落案起訴，今日於東區裁判法院應訊，預計轉介區域法院。

兩同謀早前罪成 囚4年

65歲的鄭重是中國鐵建香港前董事，被控一項串謀詐騙。鄭涉嫌2016年6月至2017年3月，與中國鐵建香港時任副總經理王曉杉、成達建築股東及董事劉聰海及其他人串謀詐騙星展銀行，令星展向景泰建築支付逾7530萬元。鄭重等人涉嫌提交虛假文件包括發票、裝箱單和貨運收據，向星展銀行申請3張以景泰建築為受益人的信用證。王及劉早前串謀詐騙罪成，判囚4年。

涉判訂單予名下公司

維他奶前員工遭起訴

另外，廉署落案起訴維他奶兩名前員工，其中一名前經理涉嫌詐騙公司把多張戶外廣告採購訂單授予個人營運的供應商，涉款190萬元。他又聯同當時任職展銷主任的下屬涉嫌以虛假報價單及報告誤導公司。二人准保釋，今日於屯門裁判法院提堂，預計轉介區域法院。維他奶拒絕評論事件。

38歲被告陳永峰被控一項欺詐罪；陳與其下屬47歲姜梓萍同被控兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。陳涉嫌於2016年1月至2019年10月期間，向維他奶隱瞞他營運及操控Why Creative Graphic Design House，企圖令維他奶把39張共值190萬元的訂單判予Why Creative。

2019年5月初至6月期間，陳及姜涉嫌串謀另一同事，使用31套懷疑虛假的報價單及37份懷疑虛假的戶外廣告巡查報告誤導維他奶。廉署發現，該4間服務供應商從未發出涉案報價單，亦無受委聘巡查。

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