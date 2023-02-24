在囚者准用平板電腦自學 教材包括特首主講國教短片

設中學都大課程 涵5000教材

署方去年12月在壁屋懲教所推出「Learning On Demand」在囚者電子學習平台。系統備有中學課程、中學文憑試及香港都會大學遙距課程等，涵蓋筆記和模擬試卷等約5000份教材，另有國民教育短片，講者包括特首李家超、前特首林鄭月娥及基本法委員會副主任譚惠珠等，預計今年初會推廣至其他青少年院所，包括沙嘴懲教所及勵敬懲教所。署方計劃本年成立更生學院，為成年在囚者提供全日制持續教育課程供自願報讀。

在囚者公開試合格率77.4％

署方稱基於保安原因，在囚者不可直接在互聯網蒐尋資料，需平衡協助學習及維持院所保安。去年在囚者投考公開試整體合格率為77.4%，其中一名在囚者在中學文憑試報考6科獲20分，另有兩人成績符合入讀本地大學的基本要求。

去年10月懲教署推出「『招』『職』創未來」計劃，為在囚者提供培訓及工作發展機會。懲教署長黃國興稱，現階段有包括經理人公司等9間企業參與，10名釋囚已獲聘，另有兩人在大灣區工作。本報早前報道，多名曾於反修例運動被捕或被控的市民申請回鄉證遭拒，黃稱若有相關情况，會將個案轉至部門跟進安排取回回鄉證，以便返回內地工作。

職訓後釋囚就業率逾八成

去年署方開辦的職業訓練課程，涵蓋冷氣機維修及平面設計，今年計劃新增建造業安全督導員及甜品製作員等課程，由本地培訓機構協辦，並獲資歷架構或市場認證，助更生人士就業及報讀銜接或進階課程。去年在囚者職業訓練考試整體合格率為99.2%，成年人和青少年釋囚在完成6個月就業跟進期後，就業率均逾八成。

另外，沙田多用途家庭及更生服務中心將於下月投入服務，並設立名為「融立方」的心理及家庭輔導服務中心；今年亦將開設3間親子中心，分別位於喜靈洲、塘福懲教所和赤柱監獄，維繫成年男性在囚者與家人關係。