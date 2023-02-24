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懲教：3/4反修例在囚者自願「去激化」 去年日均還押人數10年新高 署方擬增收容額

【明報專訊】懲教署前年推出「沿途有『理』」更生計劃，協助因「激進思想」犯罪進入院所的青少年重建正確價值觀，截至去年底733人參與。對於坊間憂教材洗腦，懲教署長黃國興否認說法，強調在囚者自願參與，包括524名即約四分之三涉及「黑暴」案件的被定罪者和在囚者。另去年日均還押在囚人數升15%至2666，是10年新高，署方計劃原址局部重建荔枝角收押所，增加410個收容額。

VR學中史 提升國民身分認同

「沿途有『理』」包括透過虛擬實境協助在囚者認識中國歷史與文化，提升國民身分認同；又透過生涯規劃項目（另見稿）向在囚者提供就業機會。署方去年7月在壁屋設立青少年研習所，心理治療強化調節情緒能力。去年10月在社區設立心理服務中心「正向實踐坊」，協助受法定監管的青少年培養正向心理質素。懲教署認為計劃成效理想，釋囚至今亦無再被定罪紀錄。

去年懲教院所新收納人次逾1.3萬，較前年逾1.5萬人次跌13.5%；截至去年底涉及反修例事件及違反《港區國安法》的在囚者有522人，按年上升25%。日均還押在囚人數升15%至2666，是10年新高。署長黃國興解釋，升幅並非「一年半載」發生，稱受很多因素影響如被捕人數、被判羈押及還押人數等，非署方能控制。他稱男性成年還押在囚者持續上升，署方計劃原址局部重建荔枝角收押所，增加410個收容額，紓緩院所過度擠迫，計劃已獲城規會批准，預計今年中向立法會申請撥款。

在囚者網上眾籌違規否

懲教署長黃國興：密切留意

近年不少在囚者透過親友在Patreon等網上平台談及在囚經歷和感受及眾籌，被問是否違規，黃未正面回答，只稱會密切留意所有在囚者活動，如有違法會轉介執法部門。

停探訪捱批 黃：疫下「迫於無奈」

署方稱，去年3月初疫情高峰，55%在囚者需隔離，另有17%懲教人員未能上班，故騰空歌連臣角懲教所等作臨時隔離設施，及在各院所內設立檢疫和隔離區域。黃稱，疫情期間只有兩名在囚者需短暫安排留醫診治，各項臨時安排已陸續取消。現時在囚者維持每日快測安排，截至昨錄得零確診，91%在囚者已接種疫苗。對於坊間批評暫停在囚者探訪未能保障囚權，黃稱「迫於無奈」，因為措施署方才能遏止院所蔓延疫情，又指措施均徵詢衛生防護中心意見。

署方去年分別在筲箕灣和上水新增設多用途家庭及更生服務中心，為親友提供視像探訪，沙田和屯門的多用途家庭及更生服務中心將於下月投入服務。

監獄外擄人案 黃：有嘗試救人

去年底一名女子在赤柱監獄外被多人抬上輕型貨車載走，有懲教人員及途人上前阻止不果。黃國興指網上片段並非全部事實，有市民認為署方人員工作表現上「有落差」，惟部分片段並無上載。他稱當時有懲教人員嘗試救出涉事女子，惟貨車突然開出令其頭部受傷；事後署方亦有即時向警方提供疑犯資訊。他透露署方已就事件成立專責小組，加強相關訓練安排。

懲教署截至去年底有740個紀律人員空缺，佔整體編制約11%。署方會加強在校宣傳，並開設Instagram帳戶宣傳。他稱現時有約1500人員即約四分之一5天工作，惟部分懲教人員認為每天工時加長反而增加工作壓力，故暫緩安排。

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