追3層樓跑停車場捉賊 年輕救生員膺「好市民」

2022年「好市民獎」提名人數共179，創5年新高，最終80人獲獎，鄭建霖是其中之一。得獎人介乎15至71歲，當中逾15%低於29歲。最年輕獲獎者為15歲女中學生，在巴士制止一男子非禮女乘客，並拍下案發經過作為法庭呈堂證供，被告判囚8個月。獲提名「好機構獎」則有24間，7間獲獎。

最年輕得主15歲 15%未滿29

鄭建霖回憶事件猶有餘悸，但不想放過盜竊行為，「如果這次讓他跑了，下次不知道會不會干犯更嚴重的罪行」。他從商場3樓後樓梯一直追至停車場，又從街頭追到街尾，目睹疑犯逃進另一停車場。

鄭趕到時疑犯已失去蹤影，便詢問現場幾名搬貨的工人，「我問他們現場有多少出口，他們說只有一個，我就知道疑犯仍在停車場」。鄭看見停車場的兩部機器中間有空隙，猜想疑犯躲在後面，終制服疑犯，疑犯聲稱要坐下等待警方到場，騙取鄭信任後逃跑。歷經數次攔截，鄭最後在商場保安協助下制服疑犯。鄭考慮將來投考警察。

另一獲獎者64歲保安員劉志強，去年8月發現約50歲女子在私家車內燒炭昏迷，報警將其救回。

2022好市民獎將於下周日（26日）在灣仔會展舉行頒獎典禮，屆時會有電視及網上直播。警務處公共關係部警司譚蘊兒稱，適逢50周年，警方將今年主題定為「傳承」，希望助人助己的好市民精神能推廣到年輕市民。