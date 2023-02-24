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追3層樓跑停車場捉賊 年輕救生員膺「好市民」

【明報專訊】2021年10月，當時17歲的救生員鄭建霖在九龍灣某商場看見女保安員追趕可疑男子，立即加入協助，連追3層樓，經數次攔截失敗後終捉住疑犯，警方尋回8件失竊物品，疑犯事後亦被控店舖盜竊，罰款2000元。

2022年「好市民獎」提名人數共179，創5年新高，最終80人獲獎，鄭建霖是其中之一。得獎人介乎15至71歲，當中逾15%低於29歲。最年輕獲獎者為15歲女中學生，在巴士制止一男子非禮女乘客，並拍下案發經過作為法庭呈堂證供，被告判囚8個月。獲提名「好機構獎」則有24間，7間獲獎。

最年輕得主15歲 15%未滿29

鄭建霖回憶事件猶有餘悸，但不想放過盜竊行為，「如果這次讓他跑了，下次不知道會不會干犯更嚴重的罪行」。他從商場3樓後樓梯一直追至停車場，又從街頭追到街尾，目睹疑犯逃進另一停車場。

鄭趕到時疑犯已失去蹤影，便詢問現場幾名搬貨的工人，「我問他們現場有多少出口，他們說只有一個，我就知道疑犯仍在停車場」。鄭看見停車場的兩部機器中間有空隙，猜想疑犯躲在後面，終制服疑犯，疑犯聲稱要坐下等待警方到場，騙取鄭信任後逃跑。歷經數次攔截，鄭最後在商場保安協助下制服疑犯。鄭考慮將來投考警察。

另一獲獎者64歲保安員劉志強，去年8月發現約50歲女子在私家車內燒炭昏迷，報警將其救回。

2022好市民獎將於下周日（26日）在灣仔會展舉行頒獎典禮，屆時會有電視及網上直播。警務處公共關係部警司譚蘊兒稱，適逢50周年，警方將今年主題定為「傳承」，希望助人助己的好市民精神能推廣到年輕市民。

相關字詞﹕好市民獎

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