叫情夫向出軌夫淋鏹 婦囚10年8月

官：不容玉石俱焚行為

被告何美恩（現年41歲）承認案情稱，2019年11月27日被告致電前同事陸智勤，要求對方買通渠水淋事主張金強以報復出軌。陸當晚8時於將軍澳富寧花園停車場埋伏事主，迎面淋潑一杯通渠水後逃離。翌日陸在家人陪伴下打算自首，臨入警署前接到被告來電，被告坦承是主謀，請求陸勿急於自首，先待她與事主溝通。陸最終入警署自首，被告則於2021年6月24日被捕。

辯方求情指出，被告自16歲投身社會，從侍應至學藝成為廚師。2013年被告認識年長10歲、任地產經紀的事主，翌年結婚，起初關係甜密，被告在事主游說下掏出100萬元積蓄，供事主以個人名義買樓投資。幾年後事主對被告冷淡，常夜不歸家，被揭出軌後坦承與情婦育有5歲私生女，不打算終結外遇。

稱夫被揭後囂張 同事安慰走近

被告自感只是泄慾及賺錢工具，情緒低落期間，同一餐廳任廚師的陸智勤安慰被告，互生情愫。及後被告有意疏遠陸，嘗試挽回事主不果。最終她在情緒積壓下向陸提出報復。案發後被告與事主離婚。

高院特委法官黃佩琪判刑稱，被告稱犯案前跌入情緒失衡的死胡同，案發後多次自殘，還押小欖精神病治療中心後曾飲漂白水自殺，惟罪行性質嚴重，因淋潑腐液可造成不可磨滅傷勢，案中事主毁容，亦承受重大心理陰影，故將量刑起點定為15年監禁，但考慮被告認罪及情緒不穩定因素減刑，判囚10年8個月。

【案件編號：HCCC83/2022】