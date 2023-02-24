的士剷中環商廈夾傷兩人 車頭卡扶梯懸空 七旬司機接受查問

昨午4時許，一輛空載的士沿花園道落斜，駛至花園道3號時右轉入私家路，其間失控剷上右邊行人路，再剷上石級撞向中國工商銀行大廈地下扶手電梯。一男一女途人走避不及遭撞倒，被夾在的士車頭與大廈玻璃外牆之間。

保安救人遭玻璃𠝹傷

網上流傳片段所見，53歲李姓男途人橫躺扶手電梯，34歲劉姓女子則清醒坐在電梯，有目擊者高呼「大鑊啊」，商廈保安及途人上前協助救人。兩名傷者頭部受傷，清醒送往瑪麗醫院治理，另一保安救人時被玻璃𠝹傷，現場治理後拒絕送院。

71歲周姓的士司機被帶上警車查問，其後獲准回的士取回個人物品。現場所見司機腳步遲緩，他報稱頭暈，送往瑪麗醫院治理。

行人路有胎痕 有壞車被拖走

的士車頭事後嚴重損毁，卡在電梯扶手位置，車頭懸空十數厘米，右前胎脫落。上下行共兩道扶手梯均被撞毁，玻璃碎片佈滿一地。現場行人路面有疑似胎痕，另有一輛壞車停泊大廈對開要被拖走，未知與意外是否有關。警方圍封現場調查，有保安在場提醒市民勿走近，大量市民在行人天橋圍觀。

事發位置為花園道3號中國工商銀行大廈對開，該處私家路平日有的士上落客及貨車落貨，但不准停車等候，前方則有的士站。

根據運輸署資料，60歲或以下駕駛者會獲簽發10年駕駛執照，未滿70歲簽發3年， 70歲或以上則簽發1年或3年，視乎申請人選擇，但需繳交醫生簽發的體格檢驗證書。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676