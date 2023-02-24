【Emily】陳茂波：香港好玩過星洲好多 話起碼有真山 補飛稱「講笑」

佢話做生意應該盡量跟番市場做法去投資，喺特殊情况，政府可用錢去幫一幫係可以理解，例如喺疫情初期出現「休克式衝擊」，商戶關門，所以用公帑直接援助，但到咗𠵱家復常，生意返番嚟，明白經營者有周轉困難，咁佢哋可以去借貸，政府就提供百分百貸款擔保，唔係直接畀錢。

狄志遠揚言不撐財案 陳：唔受脅迫

陳茂波其後出席立法會財委會會議，新思維社福界議員狄志遠批評政府削減社福界1%經常開支，話若果當局無法協助社福界解決資源問題，繼續削減經常開支，「好難支持呢個財政預算案」。陳茂波唔客氣咁回應：「我作為特區官員係唔受脅迫嘅，唔可以用投票支持或反對去逼我做一樣唔合適、唔應該做嘅事。」

至於預算案提出子女免稅額由12萬元增加至13萬元，作為兩女之母嘅新民黨容海恩話歡迎，但講笑話本來考慮「生唔生第三個」，但免稅額只加得1萬蚊，誘因不足。佢又要求政府為外傭僱主提供扣稅優惠。陳茂波就話，佢都係「過來人」，但推外傭扣稅要考慮好細節，例如請本地傭工、鐘點，又點處理呢？