大灣區GBA新聞：港媒高層訪灣區 首站廣州 了解港青創業

參訪團首站前往位於廣州市白雲區的廣州市城市規劃展覽中心考察。中心透過4D短片、「傳統街區」、「歷史廳」等，立體生動地展示了廣州市建設發展的脈絡與足迹，包括廣州概况、城市歷史、城區規劃等，讓參訪團了解廣州的城市建設歷史和近年新地標。此外，中心三樓的「廣州全域沙盤」擺放了按照1：3800比例、展示廣州7434平方公里的全域物理沙盤，細緻地標記出這座城市的規劃和佈局。

參觀廣州港澳青年之家 試上YouTube

昨日下午，參訪團亦參觀了位於天河區天娛廣場9樓的廣州市天河區港澳青年創業服務中心（又稱廣州天河區港澳青年之家）。該中心於2017年10月20日成立，是廣東省首個專門服務港澳人士的創業基地，為港澳青年提供創業諮詢、申證辦證、辦公空間、政策解讀、實習就業等全方位服務。中心成立以來已幫助479家港澳青年創辦的企業落戶廣州。

青年之家還設有大型活動路演廳、會議室、多功能咖啡廳、遊戲室、共享經濟區等區域，並提供可使用facebook、YouTube等境外網站的免費Wi-Fi，其間不少參訪團員即場連接青年之家的Wi-Fi體驗。