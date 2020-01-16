港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：港媒高層訪灣區 首站廣州 了解港青創業

【明報專訊】為促進粵港兩地交流，助力大灣區建設，香港傳媒高層人士大灣區參訪團昨天展開一連三天考察行程，到訪廣州、深圳、東莞等地。

參訪團首站前往位於廣州市白雲區的廣州市城市規劃展覽中心考察。中心透過4D短片、「傳統街區」、「歷史廳」等，立體生動地展示了廣州市建設發展的脈絡與足迹，包括廣州概况、城市歷史、城區規劃等，讓參訪團了解廣州的城市建設歷史和近年新地標。此外，中心三樓的「廣州全域沙盤」擺放了按照1：3800比例、展示廣州7434平方公里的全域物理沙盤，細緻地標記出這座城市的規劃和佈局。

參觀廣州港澳青年之家 試上YouTube

昨日下午，參訪團亦參觀了位於天河區天娛廣場9樓的廣州市天河區港澳青年創業服務中心（又稱廣州天河區港澳青年之家）。該中心於2017年10月20日成立，是廣東省首個專門服務港澳人士的創業基地，為港澳青年提供創業諮詢、申證辦證、辦公空間、政策解讀、實習就業等全方位服務。中心成立以來已幫助479家港澳青年創辦的企業落戶廣州。

青年之家還設有大型活動路演廳、會議室、多功能咖啡廳、遊戲室、共享經濟區等區域，並提供可使用facebook、YouTube等境外網站的免費Wi-Fi，其間不少參訪團員即場連接青年之家的Wi-Fi體驗。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

的士剷中環商廈夾傷兩人 車頭卡扶梯懸空 七旬司機接受查問
的士剷中環商廈夾傷兩人 車頭卡扶梯懸空 七旬司機接受查問
涉姦醉娃 的士司機被捕
涉姦醉娃 的士司機被捕
叫情夫向出軌夫淋鏹 婦囚10年8月
叫情夫向出軌夫淋鏹 婦囚10年8月
前夫毁容患眼疾 心理受創
前夫毁容患眼疾 心理受創
追3層樓跑停車場捉賊 年輕救生員膺「好市民」
追3層樓跑停車場捉賊 年輕救生員膺「好市民」
懲教：3/4反修例在囚者自願「去激化」 去年日均還押人數10年新高 署方擬增收容額
懲教：3/4反修例在囚者自願「去激化」 去年日均還押人數10年新高 署方擬增收容額
在囚者准用平板電腦自學 教材包括特首主講國教短片
在囚者准用平板電腦自學 教材包括特首主講國教短片
串謀詐騙7530萬 中鐵建前董事抵港被捕
串謀詐騙7530萬 中鐵建前董事抵港被捕
回應賀建奎事件 李家超：已立即優化程序
回應賀建奎事件 李家超：已立即優化程序
腦退化六旬翁失蹤 消防大刀屻搜索無果
腦退化六旬翁失蹤 消防大刀屻搜索無果
李任內首訪廣深 粵官下月回訪 擬4月率議員赴灣區
李任內首訪廣深 粵官下月回訪 擬4月率議員赴灣區
法總領事：馬克龍訪華或提香港 梅儒瑞論釋法 劉光源約見交涉
法總領事：馬克龍訪華或提香港 梅儒瑞論釋法 劉光源約見交涉
台灣派1290元吸自由行 港旅業：支援較財案強
台灣派1290元吸自由行 港旅業：支援較財案強
區：免九東「鬥黃」 允參選人附綱領 認把關不力 「大會已無權左右地區共識」
區：免九東「鬥黃」 允參選人附綱領 認把關不力 「大會已無權左右地區共識」
兩辦譴責違法後 戴不提否決全議案
兩辦譴責違法後 戴不提否決全議案
控方再呈新文遭辯方反對 官着鍾閱
控方再呈新文遭辯方反對 官着鍾閱
鐵枝擊斃途人案 屋署：政府承建商10日內拆單位僭建
鐵枝擊斃途人案 屋署：政府承建商10日內拆單位僭建
葵涌公園滑梯疑遭縱火 月內兩宗
葵涌公園滑梯疑遭縱火 月內兩宗
實名制下折價割愛 電話號碼收藏家肉痛心痛
實名制下折價割愛 電話號碼收藏家肉痛心痛
通訊辦將抽查冒名登記 稱可疑個案轉介警方
通訊辦將抽查冒名登記 稱可疑個案轉介警方
T2挖隧道海面湧泥水 土拓署：不礙安全
T2挖隧道海面湧泥水 土拓署：不礙安全
曱甴敏感第二常見 中大發現7種新致敏原
曱甴敏感第二常見 中大發現7種新致敏原
警長涉醉酒推跌保安 控襲擊已停職
警長涉醉酒推跌保安 控襲擊已停職
大灣區GBA新聞：粵增20獨角獸冠全國 灣區佔19 逾半在深圳 四成新能源相關
大灣區GBA新聞：粵增20獨角獸冠全國 灣區佔19 逾半在深圳 四成新能源相關
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳茂波：香港好玩過星洲好多 話起碼有真山 補飛稱「講笑」
【Emily】陳茂波：香港好玩過星洲好多 話起碼有真山 補飛稱「講笑」
【Emily】鄭雁雄陳國基捧國家男籃場 同姚明合照
【Emily】鄭雁雄陳國基捧國家男籃場 同姚明合照
【Emily】「江夏圍村」過渡房入伙 可納2000戶
【Emily】「江夏圍村」過渡房入伙 可納2000戶
【Emily】聯署反對改組校董會 中大生促加開諮詢
【Emily】聯署反對改組校董會 中大生促加開諮詢
【Emily】天文台賀140年 下月底辦開放日
【Emily】天文台賀140年 下月底辦開放日
【Emily】菁英會擬辦青年宿舍 目標惠300人
【Emily】菁英會擬辦青年宿舍 目標惠300人