港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：粵增20獨角獸冠全國 灣區佔19 逾半在深圳 四成新能源相關

【明報專訊】福布斯中國早前公布2022年中國新晉獨角獸名單，全國去年新增74家獨角獸，其中來自廣東省的新晉獨角獸有20家，在全國省市中數量第一，而且20家廣東獨角獸中，有19間來自大灣區內地城市。

福布斯中國指出，去年全球獨角獸總數1597家，美國、中國、歐洲及印度佔九成，其中美國總數746家，182家是去年新貴（圖二）；中國總數368家，新增74家；歐洲及印度分別有264和103家獨角獸，各新增54及23家。今次調研的中國新晉名單依據去年1月1日至12月31日企業最新一輪估值得出，包括追蹤2000多間至少在過去一年曾獲單筆融資超過2億人民幣或3000萬美元的公司，並結合兩間內地數據庫供應商資料得出。

中國增74家 美國增182家

全國74家新晉獨角獸當中，20家來自廣東省，佔比27%，超過北京和上海居全國新晉獨角獸數量第一（圖一）。20家廣東獨角獸中，19間來自大灣區，其中又以深圳的新貴最多，達到13家，廣州有4家，餘下2家分別來自珠海和肇慶。

入選新晉獨角獸的19家灣區企業中，從事新能源相關行業的佔逾四成，有8家；其次是與高新科技有關的智能硬件和芯片半導體行業。另外，廣汽旗下新能源汽車品牌廣汽埃安，以及與騰訊、廣州公交集團、滴滴出行等合資的網約車平台如祺出行，先後在去年成為獨角獸新貴。至於19間大灣區獨角獸中，最年輕是深圳的金融科技公司岩心科技，去年12月才符合獨角獸資格。

藉母公司支持產業孵化更快成長 中國特點

福布斯中國指出，透過母公司支持的產業孵化模式是中國新晉獨角獸的特點，去年74家新晉獨角獸中，有17家是產業孵化出來的企業，例如廣汽埃安、如祺出行便是廣汽集團的孵化成品。福布斯中國亦表示，以此方式培養的企業，平均要成長為獨角獸只需4年左右，而一般中國初創公司要成長為獨角獸，平均要5到6年。

此外，初創企業要成為獨角獸，除了母公司支持，外部投資方也很關鍵。據福布斯中國統計，去年一眾創業投資機構當中，以紅杉資本、IDG資本及中金公司這3間創投機構眼光最獨到，手上最多投資項目於去年成為獨角獸。

明報記者

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

的士剷中環商廈夾傷兩人 車頭卡扶梯懸空 七旬司機接受查問
的士剷中環商廈夾傷兩人 車頭卡扶梯懸空 七旬司機接受查問
涉姦醉娃 的士司機被捕
涉姦醉娃 的士司機被捕
叫情夫向出軌夫淋鏹 婦囚10年8月
叫情夫向出軌夫淋鏹 婦囚10年8月
前夫毁容患眼疾 心理受創
前夫毁容患眼疾 心理受創
追3層樓跑停車場捉賊 年輕救生員膺「好市民」
追3層樓跑停車場捉賊 年輕救生員膺「好市民」
懲教：3/4反修例在囚者自願「去激化」 去年日均還押人數10年新高 署方擬增收容額
懲教：3/4反修例在囚者自願「去激化」 去年日均還押人數10年新高 署方擬增收容額
在囚者准用平板電腦自學 教材包括特首主講國教短片
在囚者准用平板電腦自學 教材包括特首主講國教短片
串謀詐騙7530萬 中鐵建前董事抵港被捕
串謀詐騙7530萬 中鐵建前董事抵港被捕
回應賀建奎事件 李家超：已立即優化程序
回應賀建奎事件 李家超：已立即優化程序
腦退化六旬翁失蹤 消防大刀屻搜索無果
腦退化六旬翁失蹤 消防大刀屻搜索無果
李任內首訪廣深 粵官下月回訪 擬4月率議員赴灣區
李任內首訪廣深 粵官下月回訪 擬4月率議員赴灣區
法總領事：馬克龍訪華或提香港 梅儒瑞論釋法 劉光源約見交涉
法總領事：馬克龍訪華或提香港 梅儒瑞論釋法 劉光源約見交涉
台灣派1290元吸自由行 港旅業：支援較財案強
台灣派1290元吸自由行 港旅業：支援較財案強
區：免九東「鬥黃」 允參選人附綱領 認把關不力 「大會已無權左右地區共識」
區：免九東「鬥黃」 允參選人附綱領 認把關不力 「大會已無權左右地區共識」
兩辦譴責違法後 戴不提否決全議案
兩辦譴責違法後 戴不提否決全議案
控方再呈新文遭辯方反對 官着鍾閱
控方再呈新文遭辯方反對 官着鍾閱
鐵枝擊斃途人案 屋署：政府承建商10日內拆單位僭建
鐵枝擊斃途人案 屋署：政府承建商10日內拆單位僭建
葵涌公園滑梯疑遭縱火 月內兩宗
葵涌公園滑梯疑遭縱火 月內兩宗
實名制下折價割愛 電話號碼收藏家肉痛心痛
實名制下折價割愛 電話號碼收藏家肉痛心痛
通訊辦將抽查冒名登記 稱可疑個案轉介警方
通訊辦將抽查冒名登記 稱可疑個案轉介警方
T2挖隧道海面湧泥水 土拓署：不礙安全
T2挖隧道海面湧泥水 土拓署：不礙安全
曱甴敏感第二常見 中大發現7種新致敏原
曱甴敏感第二常見 中大發現7種新致敏原
警長涉醉酒推跌保安 控襲擊已停職
警長涉醉酒推跌保安 控襲擊已停職
大灣區GBA新聞：港媒高層訪灣區 首站廣州 了解港青創業
大灣區GBA新聞：港媒高層訪灣區 首站廣州 了解港青創業
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳茂波：香港好玩過星洲好多 話起碼有真山 補飛稱「講笑」
【Emily】陳茂波：香港好玩過星洲好多 話起碼有真山 補飛稱「講笑」
【Emily】鄭雁雄陳國基捧國家男籃場 同姚明合照
【Emily】鄭雁雄陳國基捧國家男籃場 同姚明合照
【Emily】「江夏圍村」過渡房入伙 可納2000戶
【Emily】「江夏圍村」過渡房入伙 可納2000戶
【Emily】聯署反對改組校董會 中大生促加開諮詢
【Emily】聯署反對改組校董會 中大生促加開諮詢
【Emily】天文台賀140年 下月底辦開放日
【Emily】天文台賀140年 下月底辦開放日
【Emily】菁英會擬辦青年宿舍 目標惠300人
【Emily】菁英會擬辦青年宿舍 目標惠300人