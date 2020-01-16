大灣區GBA新聞：粵增20獨角獸冠全國 灣區佔19 逾半在深圳 四成新能源相關

福布斯中國指出，去年全球獨角獸總數1597家，美國、中國、歐洲及印度佔九成，其中美國總數746家，182家是去年新貴（圖二）；中國總數368家，新增74家；歐洲及印度分別有264和103家獨角獸，各新增54及23家。今次調研的中國新晉名單依據去年1月1日至12月31日企業最新一輪估值得出，包括追蹤2000多間至少在過去一年曾獲單筆融資超過2億人民幣或3000萬美元的公司，並結合兩間內地數據庫供應商資料得出。

中國增74家 美國增182家

全國74家新晉獨角獸當中，20家來自廣東省，佔比27%，超過北京和上海居全國新晉獨角獸數量第一（圖一）。20家廣東獨角獸中，19間來自大灣區，其中又以深圳的新貴最多，達到13家，廣州有4家，餘下2家分別來自珠海和肇慶。

入選新晉獨角獸的19家灣區企業中，從事新能源相關行業的佔逾四成，有8家；其次是與高新科技有關的智能硬件和芯片半導體行業。另外，廣汽旗下新能源汽車品牌廣汽埃安，以及與騰訊、廣州公交集團、滴滴出行等合資的網約車平台如祺出行，先後在去年成為獨角獸新貴。至於19間大灣區獨角獸中，最年輕是深圳的金融科技公司岩心科技，去年12月才符合獨角獸資格。

藉母公司支持產業孵化更快成長 中國特點

福布斯中國指出，透過母公司支持的產業孵化模式是中國新晉獨角獸的特點，去年74家新晉獨角獸中，有17家是產業孵化出來的企業，例如廣汽埃安、如祺出行便是廣汽集團的孵化成品。福布斯中國亦表示，以此方式培養的企業，平均要成長為獨角獸只需4年左右，而一般中國初創公司要成長為獨角獸，平均要5到6年。

此外，初創企業要成為獨角獸，除了母公司支持，外部投資方也很關鍵。據福布斯中國統計，去年一眾創業投資機構當中，以紅杉資本、IDG資本及中金公司這3間創投機構眼光最獨到，手上最多投資項目於去年成為獨角獸。

明報記者