洪門宴王詩雅擬自辯 控方將召張竹君作供

原坐公眾席 官詢問後站被告位置

被告王詩雅（37歲）早前否認1項「沒有遵從獲授權人員提供資料的要求」及7項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪。王昨日到庭時一直坐在公眾席，暫委裁判官沈智輝休庭後詢問辯方被告有否到庭，並指示王需要站在預留予被告的位置，王隨即由公眾席走到前方。

控方昨稱，已和辯方簽署「承認事實」，控方擬傳召7名證人作供，其中5人曾致電被告，包括1名衛生署傳染病處主任和4名護士，及兩名衛生署調查助理。控方上周亦收到辯方的專家報告，正審閱內容及找尋另一專家作證，並有可能傳召被告早前住院的主診醫生作供。

辯方稱，除了被告會出庭自辯，專家證人會講述被告當時因感染新冠病毒，影響其精神狀態；辯方會提出事實爭議，稱被告沒說部分說話，或並非「明知」違反規例，被告具合理辯解。辯方亦會爭議被告在調查所作證供的完整性和準確性。

【案件編號：KCS 17695-17702/22】