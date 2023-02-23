偷情漢姦外遇妻 官斥雙重標準判囚7.5年

求情稱習慣不用避孕套勿加刑

官強調「即使丈夫 女性有權拒性交」

代號C.S.C.的被告（現年44歲）目前與事主仍是夫妻關係。法官張慧玲判刑時引述事主的創傷報告稱，事主在本案後才知被告曾與另一女子偷情，而她在審訊期間見到網上有人對她批評，感到不開心，亦對被告另被控的一項強姦罪及一項肛交罪脫而不忿。

張官續指，被告育有兩名與前妻所生的十餘歲女兒，他於2019年7月因恐嚇另一女友不准分手，被判囚4個月。辯方求情時指出，被告無預謀犯案，當時「嬲過頭」才強姦事主；被告與事主分居後時有見面，性交時習慣不用避孕套，冀法庭不考慮被告強姦時不用避孕套屬加刑因素。張官回應稱，可推斷事主案發時不想懷孕，故須就被告不使用避孕套加刑，並強調即使對方是丈夫，任何女性都有權拒絕性交。張官同時接納辯方求情所指，對比遭陌生人強暴抑或遭曾有性關係的丈夫強姦，後者相對較不嚴重。

至於次項強姦罪，張官稱當中涉及更多暴力及對事主「好大羞辱」，故首項強姦罪判囚6年，次項判囚6年半，兩罪同期執行。另外，被告多次致電及八度去信事主，施壓要求撤控，若非事主不受影響，被告可能逃避法律制裁，就妨礙司法公正罪上調總刑期至7年半。

【案件編號：HCCC284/20】