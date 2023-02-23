提名表列明效忠基本法及特區 區諾軒：民主動力設計 冀每人奉行

新西文件列「會運用」權力否決財案 另4區「會積極運用」

初選案47名被告被控《港區國安法》下串謀顛覆國家政權罪，其中16人不認罪受審。初選牽涉5個地方選區和「超級區議會」，區諾軒供稱，根據初選組織者的WhatsApp群組，他於2020年6月知悉5個地方選區的參選人已達成共識，除了新界西的協議文件用字不同，列明「會運用《基本法》權力否決財政預算案」，其餘4區均採「會積極運用」的字眼。此外，新界西和九龍東的參選人報名初選時，均在提名表附上地區協調聲明。

所有參選人同意用否決權？ 區諾軒：不敢武斷 但不見有人反對

控方就區諾軒於2020年6月19日的facebook帖文發問，文中談及「攬炒」字眼。區表示，當時有「一定程度」的初選參加者提倡攬炒，認為否決預算案可以促使特首下台，此為攬炒的意思。法官李運騰問到，參選人是否希望迫使政府回應民主派訴求，預料在「最壞的情况」（worse comes to worst）之下，最終可以逼特首辭職。區表示同意，指部分民主派有這個想法。至於是否所有參選人都同意運用否決權，區稱不敢武斷，只能說他在facebook發帖時，沒有人公開反對此事，但他同年7月15日已退出初選工作。

控方指出，根據從趙家賢手機取得信息紀錄，初選組織者於2020年6月19日在WhatsApp群組談及抗爭派聲明。區諾軒當時回覆「有樣嘢要講清楚：由頭到尾我理解個協議唔係冇咗，而係冇喺記者會公開」。區在庭上補充，有關協議來自各區的初選協調會議，可見於協議文件。

新西九東報名者附上地區協調聲明 區稱沒赴新西會議

控方此時呈上名為「35+立會過半計劃 民主派新西協調機制協議」的文件，為新界西的初選協議文件。控方問文件和協調會議的分別，區重申自己沒有出席新西會議，庭上傳出笑聲。控方繼而同時展示新西協議文件及初選參加者遞交提名表格時附上的協調聲明。法官李運騰比較後指出兩者「一模一樣」，區表示同意，協議條款包括認同「五大訴求，缺一不可」。

控方接下來展示一名新界西參選人的初選提名表格，寫有「確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識」等條款。法官李運騰關注其中一點，列明初選參加者擁護《基本法》和保證效忠特區。在李官提問下，區表示提名表格由民主動力設計。控方追問為何增加條款時，法官陳慶偉認為問題應該留予民主動力成員回答。

此外，選舉按金收據亦載有類似條款，指參選人一旦違反協調共識，將不予發還按金。控方問及條款意思，區諾軒乾笑了一聲，表示可按字面意思理解。審訊今續。

【案件編號：HCCC69/22】

明報記者