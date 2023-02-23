【Emily】一說撐早日復常 一稱鼻腔有啲走位 何君堯陸頌雄開會唔戴罩

何：最緊要「無障無礙」

陸頌雄會議期間一度短暫離開會議室，之後返嚟繼續無戴口罩。陸話法例無規定開會嘅室內場所要戴口罩，而議員唔係走嚟走去，又有適當社交距離，認為疫情唔嚴峻下應慢慢復常。佢引述醫生話自己鼻腔有少少走位，講嘢成日「索氣」，為咗開會集中啲而除口罩。

袁海文：議員應守法

民主黨醫療政策發言人袁海文就話，事件不但有觀感問題，而如法例要求須戴口罩，議員應守法。佢又舉例坊間好多煙民批評，吸煙時偶然被執法部門票控，如果議員唔守法可能會被人覺得「同人唔同命」。不過袁話支持盡快取消口罩令，若議員認同就應盡早提出廢除。

立法會秘書處上月底發出嘅防疫措施，要求「受感染人士」檢測陽性後頭5日內進入立法會處所，須時刻戴口罩減少病毒傳播風險。據上述《規例》，任何人進入或身處指明公眾地方時須一直戴口罩，除非該人喺受僱工作期間正進行某活動，而該活動合理地需要唔戴口罩先可進行。警方話自「口罩令」生效起，截至噚日發出逾2.1萬次告票及作出41次檢控。違例者定額罰款5000元。