大灣區GBA專題：灣區美妝潛力大 中小企北上有錢途

明報記者 劉敬華

近年內地美妝消費市場穩步增長，即使於去年防疫期間，整體市場相對仍靠穩。CBE中國美容博覽會執行主席桑瑩於一個線上研討會表示，根據國家統計局數據顯示，去年首11個月內地化妝品零售銷售總額達3652億元人民幣，按年僅微跌3.1%，內地化妝品銷售額於去年6月及11月受促銷活動帶動，均錄按月增長，預期隨着內地放寬防疫政策，以及國民對美的追求不斷升級，包括大灣區在內的內地市場對化妝品的需求將逐步釋放。

桑瑩認為，中國的化妝品市場仍有非常龐大的發展潛力，要把握市場機遇，需了解內地化妝品分類市場表現、化妝品行業研發趨勢，以及內地美妝消費者的消費趨勢變化，可先從內地化妝品分類入手。目前內地化妝產品大概可分為護膚和彩妝兩大類別，回顧此兩大類化妝品去年首三季於淘寶、天貓及抖音等主要線上銷售平台的表現，護膚產品的銷售額明顯較彩妝產品高（見圖），主要基於防疫期間需長期佩戴口罩，使消費者對彩妝產品的需求減少，同時更關注肌膚的狀態，因而對護膚產品的需求相對較高。

疫情消退除口罩 彩妝產品需求料增

隨着大灣區生活逐步復常，一旦不再需要佩戴口罩，區內對彩妝產品的需求有望增加。桑瑩表示，也可留意彩妝品項下的其他細項，如香水香薰產品的銷售潛力，近年愈來愈多內地消費者開始使用香水香薰產品為自己增添愉悅的好心情，使香水香薰品類銷售呈現不俗的增長勢頭，其中香水品類的銷售於過去3年持續保持正增長，一項內地香水行業研究亦顯示，於一線城市和新一線城市中約44.9%消費者每天都使用香水。

國際品牌藉內地線上平台拓業務

至於消費者對品牌的偏好，桑瑩指出，去年在護膚產品方面國際品牌銷量堅挺，但增長乏力，而且隨着內地護膚消費升級，優質國內品牌出現逆市增長；彩妝方面，去年平價彩妝表現不佳，反觀不少中高端國際品牌透過內地線上平台進入中國市場錄得不俗的銷售表現，而內地品牌則抓住底妝市場的巨大發展潛力，去年在此方面的銷售不斷增長；至於香水香薰方面，去年不僅國際香水品牌銷售額見增長，內地香水品牌亦透過不斷探索更多元化的產品，並在產品中加入東方元素，部分內地新銳品牌更透過高端定位在市場獲得不錯的反響。

消費者趨理性 更重視產品功效安全

愈來愈多內地化妝品牌崛起，意味留意內地化妝品行業研發趨勢，或有助於發掘到可共同拓展大灣區化妝品市場的合作伙伴。桑瑩表示，由於近年內地消費者於購物決策時變得愈來愈審慎和理性，不再盲目跟風，消費決定回歸到產品本質及個人需求上，以選購護膚品為例，消費者會考慮自身皮膚的需求，選擇最合適及最能夠切實解決自身肌膚問題的護膚產品，再加上中國消費者對化妝品成分的認知也不斷升級，不再追求單一成分的高濃度，而是關注於整體的成分配比、使用膚感，以及能否帶來越級的體驗。最近一項調查反映，目前內地消費者選擇護膚產品最重視的因素為明確的產品功效，因此憑藉新技術、新原料、新理念的應用，為消費者帶來實際價值功效的護膚品，是今年內地化妝品行業主流研發趨勢之一。

逾三成消費者年花1000至3000元抗衰老

桑瑩續稱，除功效外，純淨天然美妝及健康抗衰老為化妝品行業主流研發的另外兩大趨勢，其中純淨天然美妝為後疫情時代的一大趨勢，由於疫情使消費者對個人健康、產品安全及環保更為關注，希望每天使用的產品是天然安全無毒害，且綠色環保，以在皮膚安全得到保障的同時，對身體和生活的環境不會構成負面影響，以致近期純淨美妝銷情得以不斷逆勢上升；至於健康抗衰老方面，去年內地逾30%消費者每年花費在抗衰老產品上的平均金額介乎1000至3000元人民幣之間，在中國人口結構變化，以及健康觀念不斷提升的未來，可預期抗衰老產品將朝着不斷精細化的方向發展。

進入大灣區市場，更重要的是掌握區內美妝消費者需求趨勢變化。桑瑩表示，主要有四大趨勢，分別為成分或功效買單（內地用語，即買下帳單，付款之意），為場景買單，為顏值買單，以及為情緒買單等。

近年「成分黨」已經成為消費市場上一個極具影響力的群體，煙酰胺、玻尿酸、胜肽等成分在年輕消費者中有着極高的普及度，愈來愈多品牌憑藉對成分趨勢的研究和把握，搶佔護膚成分的核心認知，一躍成為市場表表者；由於精準化、分區化護膚趨勢大熱，消費者在不同場景如不同季節，又或出席不同場合有不同的護膚需要，同時消費者對不同身體部位也有不同的功效需求，形成為場景買單的趨勢；而消費者對顏值的偏愛，使高顏值代言人往往能吸引消費者為顏值買單，隨着科技發展，近期愈來愈多內地品牌借助高顏值的虛擬代言人、虛擬美妝主播或虛擬彩妝達人，吸引年輕消費者買單；疫情令消費者更重視個人情緒，香水香氣有助放鬆心情，令更多消費者願意為情緒買單，至於內地美妝用家認識新產品的渠道，目前主要透過小紅書，其次為短視頻平台。

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