老婦通波仔後不治 裁死於自然

事主黃琼愛終年69歲，2019年3月2日轉介伊院，術前一度心臟停頓，需心外壓及注射高劑量強心針維持血壓，完成第一次通波仔手術後血壓持續偏低，遂第二次手術。事主心跳再次停頓，需用人工心肺機，翌日不治。

死因裁判官周慧珠引導時提供「死於自然」及「死因存疑」兩個選項，陪審團退庭商議約一小時後裁定事主死於自然，建議主診醫生若發現有其他原因引致病人惡化，可諮詢專家醫生以提高正確診斷的可能。伊利沙伯醫院發言人回覆本報查詢時表示，院方會跟進相關建議，並對事主離世難過，會盡力為家屬提供協助。

醫局陳辭指市民應有更豐富醫療知識

死者幼女：我哋係咪要學醫科呀？

周官在裁決後指出，明白結果未必如家屬所願，但希望他們盡快走出傷痛，記住事主對家人的關懷和愛，即使她已不在人世，精神仍然長存。語畢家屬席傳出嚎哭聲。事主幼女在庭外表示認同陪審團建議，盼同類事件不要再發生。幼女引述醫管局代表曾在結案陳辭稱，市民應有更豐富的醫療知識，她表示愕然，反問「我哋係咪要學醫科呀？」

周官昨總結連日審訊時證供指出，廣華醫院急症室副顧問醫生林鑑華3月2日診斷事主有急性心肌梗塞，遂轉介伊院通波仔。伊院內科及心臟科醫生徐城烽表示，事主轉院後接受一系列檢查，包括病歷評估、照心臟超聲波等，均無發現有主動脈剝離。

事主解剖報告顯示她過往有心肌梗塞迹象，離世前1至3天病情惡化，法醫推論死因為急性心肌梗塞加上主動脈剝離。養和醫院心臟專科醫生周慕慈亦認為，死因為主動脈剝離延伸至左冠狀動脈，導致冠狀動脈供血不良而急性心肌梗塞。至於事主是否因接受通波仔手術而引致主動脈剝離，徐稱不太可能發生，因如屬實事主會感極大痛楚而尖叫和血壓飈升，但她無此情况。周同意主動脈剝離屬自發性，最常見成因為高血壓。

【案件編號：CCDI 209/19】