賀建奎高才通B類申請 在囚3年難符工作3年要求

入境處賀建奎無回覆

本報昨就入境處決定查詢賀建奎，至昨晚未獲回覆。本報亦查詢負責審批高才通申請的入境處，賀建奎屬哪類申請及涉虛報哪些資料、會否要求已獲批者申報刑事紀錄並補交證明，入境處截稿前沒回應。

事件曝光後，入境處昨起要求高才通申請人申報刑事定罪紀錄，已交申請但未獲批者須補交資料。截至本月14日，入境處批出7819宗高才通申請。

江玉歡認同補漏「惟應一視同仁」

促要求已獲批者補交刑事紀錄

立法會議員江玉歡認為政府堵塞漏洞是好事，惟應一視同仁，促入境處要求之前已獲批高才通的人亦要申報刑事紀錄並補交證明文件，「唔可以話批咗就批咗」，否則對其他申請人不公平，「難道早來就早登岸？」她認為若有已獲批者有刑事紀錄，「會令香港市民不安」。

中大工程學院副院長、立法會議員黃錦輝昨在港台節目《千禧年代》表示，關注賀建奎虛報什麼資料，認為當局應再解釋其獲批高才通詳情，包括屬計劃下哪類申請。他舉例若賀屬B類申請，但賀早前入獄3年，去年4月出獄，至今不足一年，質疑怎可能在相關年期累積3年工作經驗。

黃錦輝認為若行為不良好，不應讓相關人等來港，又形容政府推出計劃「推得急少少」，有些漏洞，但政府事後反應快並改變做法。對於已獲批個案，黃認為可待他們日後求職時調查相關紀錄。

行會召集人葉劉淑儀昨被問到入境處長宣告賀建奎高才通簽證無效，當局審批過程是否出現漏洞時回應稱，所有入境者包括持工作簽證者，應申報過往有沒有刑事紀錄，「當然不是所有刑事紀錄都有問題」，例如交通意外，惟均需要求申報。