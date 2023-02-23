大廈工程墜鐵枝插斃途人 拘60歲男工 警查工人抑公司失誤

檔販稱死者拉車 料正買餸

遭鐵枝插中頭部63歲女子姓陳，據了解與丈夫居於沙田隆亨邨，子女均已出身。事發昨午2時許，陳途經長旺道19號長發大廈對開時被墜下鐵枝插中頭部，倒地昏迷。雜貨店職員陳先生表示，鐵枝部分插入事主頭部，有男子曾上前為她初步治理，救護員約5分鐘後到場急救。另有肉檔職員稱，事主當時拉車，相信她在附近買餸，不幸遭鐵枝插中，即時已沒反應。警方其後將大廈對開部分路段圍封，地面遺留染血的急救敷料及紙巾，初步調查相信鐵枝從11樓單位墜下，單位外搭建棚架及有帆布包圍。

旺角警區助理指揮官（刑事）程知仁警司稱，經初步調查，大廈11樓單位早前接獲屋宇署清拆令，業主本月20日安排持牌工程公司協助清拆僭建物，惟有工人進行工程時，一支鐵枝由該單位垂直墜下，先插穿地下魚檔帆布帳篷，再插進該女子頭部中央位置，鐵枝外露部分長約40厘米，她送院搶救證實不治，身體無其他表面傷痕，死因有待剖驗確定。屋宇署事後到場詳細檢查，初步相信仍有高空墮物危險，故現場仍未解封。

11樓墜下穿帳篷 工程師：接觸面細衝力大

英國機械工程師學會院士盧覺強稱，長60厘米（23.6吋）鐵枝如以半吋粗計算，重約1.3磅，由11樓墜下時速92公里、約2.6秒可到達地面。因鐵枝垂直墜下，接觸面積細，造成每平方吋352磅壓力，足以致命。帆布帳篷亦無法卸力，「一插就穿」。一般人反應時間為0.9秒，「如見到佢跌到嚟就可以避得到，但唔會有人抬高頭行路」。盧覺強續說，外牆工程必須做好防止物件墜下措施，「就算細件嘢咁高跌落嚟，撞擊力都好大，唔死都重傷」。

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