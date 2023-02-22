辯：提及梁天琦偏離立場文章 官：有關但免再追問

控：有關梁晃維專訪宣傳理念

律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，就立場專訪35+初選候選人梁晃維的文章中，提及本土派和香港民族黨有「咁好的政治理念」一句發問，伍又引述梁天琦2016年參選、被DQ（取消資格）等報道，詢問鍾沛權是否知悉其政治主張是支持港獨。鍾沛權稱已不記得梁是否支持港獨，但記得他第二次參選時，表明不再主張港獨。

辯方質疑控方在12天盤問中不斷反覆追問，「噚日就係拉登同普京，今日就係梁天琦，同我哋文章真係太遠，同埋好多時都覺得問題重複同埋無意思」；控方解釋，提問與梁晃維在文中宣傳的理念有關，若不釐清事件背景，「都唔知（梁晃維）講咩」。郭官認為提問與案有關，但鍾已回答他不知道，控方毋須再追問，「畀咗（回覆）可能冇得再跟進」。

控：初選人心不穩 易受文章影響

鍾：民情與政見 如雞同雞蛋

控方遂引述其他報道，講及梁天琦隨後簽署確認書效忠基本法，但自言不違反其港獨理念，又總結一般讀者缺乏上述資訊，不知本土派被DQ的原因，很容易接受梁晃維支持本土派的說法。鍾沛權則不同意，強調政治人物非宗教領袖，「正常讀者對政治人物講嘅嘢有自己判斷，唔係政治人物講乜佢就信乜」，反指根據控方的說法，任何政治主張也可能觸礁，更不可能再有反對聲音。

控方另推算，初選60萬投票者中，46萬投票予簽署「墨落無悔」抗爭派聲明書的候選人，加上當時「人心不穩」，這批選民還支持以初選癱瘓立法會，代表他們很容易接受文中的「反共」立場，亦容易「受到啲不正確嘅資料誤導」。

鍾沛權則反駁，本土派支持者「基本上已經支持佢（本土派）嘅主張」，可能因他們本身有某政治訴求，因而支持能為他們發聲的候選人，不論是建制或非建制派的支持者，也不會特別容易受誤導；鍾又形容這是「雞同雞蛋」的問題，反共情緒一直存在，不會因初選令民情有很大變化，反問控方：「你覺得呢啲文嘅主張，發布後會影響幾十萬人？」聆訊押後周四（23日）再續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）