控方連日播片目的未明 官：如未煮熟原材料款客

控方昨在庭上播放3段完整影片，針對公民黨於2020年3月的記者會片段，來自民主黨的黃碧雲和林卓廷未承認片段真確，控方表示播片旨在讓區諾軒認出片中人的身分。代表黃碧雲和林卓廷的辯方大律師沈士文表示，控方尚未交代「共同串謀者原則」（co-conspirator rule）的應用範圍，辯方處於兩難局面，無法承認任何證據，「如果控方不釐清的話，同樣問題將不斷出現」。

另兩官：不想浪費時間；

未必加強舉證

至於2020年6月的第二場初選記者會，控方同樣表示要在庭上播放，以釐清真確問題。法官陳慶偉聽畢質疑，「到頭來，你只向證人（區諾軒）問3至4條問題……我們坐在這裏，並非為了浪費時間觀看不相關（irrelevant）的片段」。法官李運騰促控方善用時間，反問：「如果播片不能夠確立對被告的指控、加強控方舉證和協助法庭，為何我們要觀看片段？」控方聽罷不再播片，改就初選協調事項向區諾軒提問。

官指無需要 棄播第二次記招片

根據「超級區議會」初選論壇片段，認罪的岑敖暉認為就算達至過半議席，他不期望政府會即時回應「五大訴求」。本案不認罪的公民黨李予信則表示，不能放棄對法治的追求。