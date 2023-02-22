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港聞二

控方連日播片目的未明 官：如未煮熟原材料款客

【明報專訊】控方從上周四（16日）起播放多條選舉論壇和記者會片段，之後僅向證人區諾軒提出數條問題。3名主審的高院法官昨日質疑，控方毋須播放第二場初選記者會的片段。法官陳慶偉表明不想浪費時間，法官李運騰則提醒控方片段未必能夠加強舉證。另一法官陳仲衡打比喻，法庭好比「飢餓的餐廳客人」（hungry customers in restaurants），控方沒有將菜式放在席前，僅將未煮熟的原材料搬上來。

控方昨在庭上播放3段完整影片，針對公民黨於2020年3月的記者會片段，來自民主黨的黃碧雲和林卓廷未承認片段真確，控方表示播片旨在讓區諾軒認出片中人的身分。代表黃碧雲和林卓廷的辯方大律師沈士文表示，控方尚未交代「共同串謀者原則」（co-conspirator rule）的應用範圍，辯方處於兩難局面，無法承認任何證據，「如果控方不釐清的話，同樣問題將不斷出現」。

另兩官：不想浪費時間；

未必加強舉證

至於2020年6月的第二場初選記者會，控方同樣表示要在庭上播放，以釐清真確問題。法官陳慶偉聽畢質疑，「到頭來，你只向證人（區諾軒）問3至4條問題……我們坐在這裏，並非為了浪費時間觀看不相關（irrelevant）的片段」。法官李運騰促控方善用時間，反問：「如果播片不能夠確立對被告的指控、加強控方舉證和協助法庭，為何我們要觀看片段？」控方聽罷不再播片，改就初選協調事項向區諾軒提問。

官指無需要 棄播第二次記招片

根據「超級區議會」初選論壇片段，認罪的岑敖暉認為就算達至過半議席，他不期望政府會即時回應「五大訴求」。本案不認罪的公民黨李予信則表示，不能放棄對法治的追求。

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