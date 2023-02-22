戴沒公開協議 區：憂參選者犯法被DQ 因否決財案被指不尊基本法 稱不應令參加者犯法

案件共47名被告被控《港區國安法》下串謀顛覆國家政權罪，其中16名被告不認罪而受審。區諾軒昨繼續作供，稱2020年3月26日，他聯同時任港大法律系副教授、本案認罪首被告戴耀廷召開首個「35+」初選記者會（見表），目的是講述立會過半的願景，以及各區贏得議席的目標。

記招片中戴談立會過半

屬「大殺傷力憲制武器」

庭上播放的記者會片段中，戴耀廷指民主派早前在區選大勝，他遂和區諾軒展開協調工作。戴又稱於2013年提出的公民抗命是「大殺傷力武器」，而取得立會過半議席則是「大殺傷力憲制武器」，可利用否決財政預算案的權力，連結抗爭運動。戴形容立會過半是共同責任，是次機會亦屬「千載難逢、稍瞬即逝」。戴強調不會改變制度本質，但可加強反對專制政權的力量，以打破目前困局，又提及正初步討論如何運用過半議席的權力，包括否決財案，預料在各區協調會議再討論。

當時已喪失立法會議員資格的區諾軒在記者會上，自言是「踢唔到波嘅球員」，並指民主派在功能組別勝出是不可或缺，呼籲選民踴躍登記功能組別投票。庭上又播放公民黨於前一日舉行記者會的片段，時任黨魁、本案認罪被告楊岳橋表示該黨擬在立法會反對財案。區諾軒庭上補充，他和戴自同年2月向公民黨諮詢初選意見直至當日，初選組織者沒再跟公民黨討論初選。

雖無簽署 區稱協議「實然存在」

區續說，及至同年6月9日另一場記者會，戴耀廷談及初選參加者在協調會議的協議，但無要求初選參加者簽署相關文件作實，翌日鄒家成等發起「墨落無悔」聲明書。同月19日，區諾軒在facebook發布題為「以正視聽——假如我有資格回應抗爭派立場聲明書發起人」的帖文，表示協調會議達成的協議「實然存在」，惟協調文件沒有公開，區承認戴耀廷可能是「出於善心」，他「不想徒添暴政羅織罪名」。

區在庭上憶述，當時五區直選的初選參加者已達成協議，但文件「當時無去出台」，沒對外公開，事後戴耀廷遭受批評，戴不斷向人致歉。區解釋，當時一來是憂慮發布協議文件可能導致參選人被取消資格（DQ），二來若阻止他人參選，可能觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》，「我們就算辦初選都好，基本倫理是不應該令參加者犯法」。

指戴曾傳送協調文件

提運用基本法否決財案

區又提及，有輿論指任何人如就否決財案表達看法，可能被指不尊重《基本法》，增加被DQ風險。區透露，戴耀廷曾傳送幾份協調文件予初選組織者，內容包括積極運用《基本法》權力否決財案，但根據控方呈堂的WhatsApp紀錄，有關文件沒發送予組織者以外的人。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者