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圖姦女童威脅刀劃臉 性積犯認罪

【明報專訊】13歲女童放學後獨自回沙田寓所時，遭42歲男子尾隨滋擾，及後女童在後樓梯險被男子強姦，幸對方無法勃起而未能得逞，男子其後着女童離開。男子昨日在高等法院承認一項企圖強姦罪，控方透露被告有11次案底，當中涉及4次性罪行，其中兩次與本案類同，另提及被告患有抑鬱，2018年從小欖精神病治療中心出獄。案件押後至4月18日求情及判刑，以待索取事主的創傷報告。

後樓梯作案 無法勃起未得逞

被告曾昭宇（現年44歲）報稱無業，被控於2021年4月21日在沙田某大廈某樓後樓梯間企圖強姦女童X。

案情指出，當日下午1時，X在大廈乘搭電梯回所住樓層時，被告與X在同一樓層步出電梯，其後被告打手勢要X跟隨他。X驚慌下不敢回家，正想沿樓梯逃離時，被告威脅X聽命令，否則會用刀劃花她的臉，X不敢反抗。其後被告將X帶到後樓梯非禮，除去X下身衣物。其後X看見被告露出陽具，將下體來回碰撞X的陰道逾1分鐘，X感覺被告的陽具無勃起及沒有插入。其後被告着X穿回衣服，兩人各自離開。X回家後向繼母哭訴事件，繼母報警處理。

稱想起女友及小欖經歷自制

被告翌日在土瓜灣寓所被捕，警誡下招認企圖強姦X，而他當日是想到父母寓所問母親借錢，稱寓所位於X家的上一層，打算在涉事樓層出電梯後行樓梯上一層到父母家。被告續稱，見到X與他在同層步出電梯後才生惡念，他因無法勃起而未能強姦X，其後他想起女友、過往在小欖經歷及所學，因而自制。事後醫生診斷X無表面傷勢及情緒穩定。

11案底4涉性犯罪 兩受害者未成年

翻查資料，被告分別於2007年及2010年被控強姦及企圖強姦罪成，前者判囚5年，後者因當時法官認為被告出獄不足兩個月後重犯、不知悔改，重判監禁8年。兩案的受害人案發時分別為14及15歲。

【案件編號：HCCC158/2022】

相關字詞﹕高等法院 企圖強姦 性罪犯

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