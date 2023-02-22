圖姦女童威脅刀劃臉 性積犯認罪

後樓梯作案 無法勃起未得逞

被告曾昭宇（現年44歲）報稱無業，被控於2021年4月21日在沙田某大廈某樓後樓梯間企圖強姦女童X。

案情指出，當日下午1時，X在大廈乘搭電梯回所住樓層時，被告與X在同一樓層步出電梯，其後被告打手勢要X跟隨他。X驚慌下不敢回家，正想沿樓梯逃離時，被告威脅X聽命令，否則會用刀劃花她的臉，X不敢反抗。其後被告將X帶到後樓梯非禮，除去X下身衣物。其後X看見被告露出陽具，將下體來回碰撞X的陰道逾1分鐘，X感覺被告的陽具無勃起及沒有插入。其後被告着X穿回衣服，兩人各自離開。X回家後向繼母哭訴事件，繼母報警處理。

稱想起女友及小欖經歷自制

被告翌日在土瓜灣寓所被捕，警誡下招認企圖強姦X，而他當日是想到父母寓所問母親借錢，稱寓所位於X家的上一層，打算在涉事樓層出電梯後行樓梯上一層到父母家。被告續稱，見到X與他在同層步出電梯後才生惡念，他因無法勃起而未能強姦X，其後他想起女友、過往在小欖經歷及所學，因而自制。事後醫生診斷X無表面傷勢及情緒穩定。

11案底4涉性犯罪 兩受害者未成年

翻查資料，被告分別於2007年及2010年被控強姦及企圖強姦罪成，前者判囚5年，後者因當時法官認為被告出獄不足兩個月後重犯、不知悔改，重判監禁8年。兩案的受害人案發時分別為14及15歲。

【案件編號：HCCC158/2022】