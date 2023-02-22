港聞

港聞二

醉駕撞斃勸阻友人 刑滿司機加判14月

【明報專訊】一名貨車司機2021年與友人在貨倉燒烤期間喝醉，不理友人勸喻駕車離開，最終撞斃對方。被告早前承認危險駕駛導致他人死亡、醉駕及肇事後不顧而去3罪，判囚22個月、停牌5年。律政司認為判刑原則上出錯，不足以反映罪責，申請覆核，上訴庭昨日裁定撤銷原有判刑，改判囚3年，意味該司機要返回獄中服刑。

律政司指被告自私非疏忽 囚22月不足

本案答辯人為羅兆堅（去年判刑時41歲），庭上透露他去年6月已刑滿出獄。律政司昨日陳辭指出，2021年3月27日案發當晚答辯人並非一時疏忽，其他友人留意到他走路時搖搖晃晃、無法行走，勸他不要駕駛，但答辯人仍然登上私家車，行為自私。

律政司續指，事主曾打開車門高聲勸阻，答辯人倒車加速駛離，其間一直打開的車門撞到鐵欄，當時他理應意識到有意外發生、即時停車，然而答辯人兩度輾過事主，事後一度拒絕自首，欲避開接受酒精呼氣測試，其測試顯示酒精含量超標逾兩倍。律政司認為合適量刑起點應為4年半。

答辯人：獲釋後奉公守法 已有新工作

答辯方則稱，原審法官判刑時已考慮加刑因素，答辯人罪責難逃，但屬中等程度，且他已展開人生另一章，獲釋後找到新工作，奉公守法。上訴庭考慮雙方陳辭後，就3罪改以入獄5年為量刑起點，答辯人認罪獲三分之一刑期扣減，再考慮到他原本已服畢刑期，減刑4個月，最終改判囚3年，書面理由將擇日頒布。

【案件編號：CAAR 6/22】

相關字詞﹕上訴庭 律政司 刑期覆核 肇事逃逸 醉酒駕駛 危險駕駛引致他人死亡

上 / 下一篇新聞

民主黨春茗兩遇會場「緊急維修」告吹 羅健熙：會員好友聚餐交流 沒想到這樣多「巧合」
民主黨春茗兩遇會場「緊急維修」告吹 羅健熙：會員好友聚餐交流 沒想到這樣多「巧合」
指關鍵補充流失人口 「加稅都無用」 學者倡財案「復常」勿大規模派錢
指關鍵補充流失人口 「加稅都無用」 學者倡財案「復常」勿大規模派錢
律政司修例意見摘要 以「一名回應者」稱呼團體
律政司修例意見摘要 以「一名回應者」稱呼團體
母送長子上學 3歲兒獨處走廊墮樓 疑窗邊玩耍出事 25歲菲裔母涉虐兒被捕
母送長子上學 3歲兒獨處走廊墮樓 疑窗邊玩耍出事 25歲菲裔母涉虐兒被捕
大家樂：活力人手已足 飯盒日日抽驗 食環：續巡查確保履行報告措施
大家樂：活力人手已足 飯盒日日抽驗 食環：續巡查確保履行報告措施
中大醫院還款方案 「順延5年」改「2+3」 醫衛局：政府研派人入董事局 加強監管
中大醫院還款方案 「順延5年」改「2+3」 醫衛局：政府研派人入董事局 加強監管
圖姦女童威脅刀劃臉 性積犯認罪
圖姦女童威脅刀劃臉 性積犯認罪
大家樂工程師涉瞞利益衝突 私吞承辦合約
大家樂工程師涉瞞利益衝突 私吞承辦合約
六旬漢行山失蹤 伏屍香港仔水塘
六旬漢行山失蹤 伏屍香港仔水塘
戴沒公開協議 區：憂參選者犯法被DQ 因否決財案被指不尊基本法 稱不應令參加者犯法
戴沒公開協議 區：憂參選者犯法被DQ 因否決財案被指不尊基本法 稱不應令參加者犯法
控方連日播片目的未明 官：如未煮熟原材料款客
控方連日播片目的未明 官：如未煮熟原材料款客
辯：提及梁天琦偏離立場文章 官：有關但免再追問
辯：提及梁天琦偏離立場文章 官：有關但免再追問
中槍「健仔」潛逃案 4人待法援押4‧18訊
中槍「健仔」潛逃案 4人待法援押4‧18訊
中學下月取消回校前快測 小學幼園維持 暫至3月中
中學下月取消回校前快測 小學幼園維持 暫至3月中
聯院事故同品牌手術燈 美去年接遺失螺絲通報 衛署2018年至今悉6宗警示 包括部件易鬆脫缺螺絲
聯院事故同品牌手術燈 美去年接遺失螺絲通報 衛署2018年至今悉6宗警示 包括部件易鬆脫缺螺絲
空郵來港雜誌夾120萬現金 兩人被捕或涉洗黑錢
空郵來港雜誌夾120萬現金 兩人被捕或涉洗黑錢
偽造文件訛稱出租車位 無業男涉騙46萬 10人中招
偽造文件訛稱出租車位 無業男涉騙46萬 10人中招
智能身分證 10萬人辦而未領 4登記處3．6起續辦新申請 入境處：外地港人毋須急
智能身分證 10萬人辦而未領 4登記處3．6起續辦新申請 入境處：外地港人毋須急
青年貨車路試犯錯 涉500元賄考官被控
青年貨車路試犯錯 涉500元賄考官被控
深圳出席兩會通報 政協人代：未提港况
深圳出席兩會通報 政協人代：未提港况
大灣區GBA新聞：外省客無港不遊 灣區旅業迎再興 港新景點增吸引力 業界料清明五一現高峰
大灣區GBA新聞：外省客無港不遊 灣區旅業迎再興 港新景點增吸引力 業界料清明五一現高峰
大灣區GBA新聞：內地旅社迎復常 爭人才成重點
大灣區GBA新聞：內地旅社迎復常 爭人才成重點
大灣區GBA新聞：開關助力 威士忌節料參加人數創新高
大灣區GBA新聞：開關助力 威士忌節料參加人數創新高
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】文化委會多政商二代 成員有曾志偉鄭志剛霍啟剛等
【Emily】文化委會多政商二代 成員有曾志偉鄭志剛霍啟剛等
【Emily】田北辰去廣州南站 批出閘硬件跟唔上
【Emily】田北辰去廣州南站 批出閘硬件跟唔上
【Emily】江玉歡申請唔到易通行 運署話系統入錯電話號碼
【Emily】江玉歡申請唔到易通行 運署話系統入錯電話號碼
【Emily】故宮館展跨越3000年古代金器
【Emily】故宮館展跨越3000年古代金器
【Emily】精簡城規32意見書 14提交者要求保密
【Emily】精簡城規32意見書 14提交者要求保密