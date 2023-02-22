醉駕撞斃勸阻友人 刑滿司機加判14月

律政司指被告自私非疏忽 囚22月不足

本案答辯人為羅兆堅（去年判刑時41歲），庭上透露他去年6月已刑滿出獄。律政司昨日陳辭指出，2021年3月27日案發當晚答辯人並非一時疏忽，其他友人留意到他走路時搖搖晃晃、無法行走，勸他不要駕駛，但答辯人仍然登上私家車，行為自私。

律政司續指，事主曾打開車門高聲勸阻，答辯人倒車加速駛離，其間一直打開的車門撞到鐵欄，當時他理應意識到有意外發生、即時停車，然而答辯人兩度輾過事主，事後一度拒絕自首，欲避開接受酒精呼氣測試，其測試顯示酒精含量超標逾兩倍。律政司認為合適量刑起點應為4年半。

答辯人：獲釋後奉公守法 已有新工作

答辯方則稱，原審法官判刑時已考慮加刑因素，答辯人罪責難逃，但屬中等程度，且他已展開人生另一章，獲釋後找到新工作，奉公守法。上訴庭考慮雙方陳辭後，就3罪改以入獄5年為量刑起點，答辯人認罪獲三分之一刑期扣減，再考慮到他原本已服畢刑期，減刑4個月，最終改判囚3年，書面理由將擇日頒布。

【案件編號：CAAR 6/22】