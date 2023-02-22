中大醫院還款方案 「順延5年」改「2+3」 醫衛局：政府研派人入董事局 加強監管

醫務衛生局昨稱，修改建議是因應衛生事務委員會意見，並指與中大及中大醫院磋商後，將考慮在貸款年期期間，委任由政府指派的董事加入中大醫院董事局，以加強監管和溝通；中大醫院亦要匯報年度業務計劃和財務狀况，包括現金流最新資料，以確保院方能應付還款。當局將視乎法律意見，計劃將有關措施納入政府與中大醫院所簽訂的法律文件。

倘未履服務責任 中大擔保賠償

此外，中大亦同意為中大醫院履行因順延貸款安排而產生的服務責任作出保證，中大校董會已批准中大簽署相關履約保證，若中大醫院未能履行服務責任，政府有權向中大醫院要求賠償，若院方屆時未能支付，則由中大向政府賠償。

當局又稱，政府已邀請中大校董會、中大管理層、中大醫學院、中大醫院董事局及中大醫院管理層分別派出代表，於周五（24日）的財委會會議回應議員提問。

民建聯衛生事務發言人、立法會議員梁熙贊同新方案，他認為先讓中大醫院順延兩年還款，可讓醫院確立需優先處理的項目，並期望醫院可於首兩年承擔如換關節及白內障等輪候期較長的手術，同時增加為公營醫療服務提供的病牀數量。

中大校董、立法會議員劉國勳亦贊同上述方案。他指首兩年可作觀察期，讓大眾觀察醫院表現，並讓管理層有動力做好工作，以於日後向立法會交代。至於原本的順延5年申請，劉質疑目前醫院準備的文件未有清晰說明細節，擔心「一下子容許醫院順延5年還款，會太容易過」。