大家樂：活力人手已足 飯盒日日抽驗 食環：續巡查確保履行報告措施

食環署表示，昨日再就飯盒食物質素問題約見「活力午餐」跟進，收到供應商提交的初步書面報告，當中指出供應商因應早前人手不足情况而增加人手，「並落實了一系列保障食物質素的措施」。署方續稱，前日和昨日再巡查廠房，沒發現欠妥之處，未來幾天仍會巡查相關廠房，以確保其符合牌照條件和法例訂明的衛生標準，並會視察供應商有否認真執行書面報告中的改善措施。

大家樂集團稱，今日恢復向學校供應飯盒，又指「活力午餐」已增聘足夠員工以滿足產能需求，並加強監督及員工培訓，以提升員工的食安意識。集團又稱，「活力午餐」已採取一系列措施，包括即日起將每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強監控；審視餐單組合，減低複雜度，以確保食品安全，以及增加物流車隊，務求將飯盒盡快送校。

有小學料訂飯者減 未擬停約

對於「活力午餐」今起重新供應，聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成表示，會沿用過往做法，倘教師留意到飯盒有異樣，例如食物未熟，會即時在內部群組通報校方，及早處理。該校約500名學生訂購「活力午餐」。孔指出，近日有家長反映希望學校更換飯商，但校方暫未打算與「活力午餐」終止合約，「要決定很多事，免得學生再次沒飯吃」，強調家長有權每月選擇是否訂飯；該校亦正向學生收取下月訂飯費用，他相信訂飯學生會減少，預計部分人會改為帶飯或家長送飯。