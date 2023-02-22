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母送長子上學 3歲兒獨處走廊墮樓 疑窗邊玩耍出事 25歲菲裔母涉虐兒被捕

【明報專訊】上環一名母親昨早帶長子上學，遺下3歲男童在家，男童玩耍期間由1樓窗戶墮下，清醒送院治理，為3日內第二宗兒童墮樓案。警方以涉「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕其25歲菲裔母親，她獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。有兒童福祉倡議者認為，家長宜多加留意家居安全，避免同類悲劇。

昨晨8時許，一名3歲男童疑從上環干諾道西62號時代商業大廈高處墮下。救援人員到場時男童清醒，他臉部受傷，由母親陪同下送往瑪麗醫院救治。警方封鎖現場調查，地上留下一把玩具槍及小量血迹，1樓有窗戶打開。警員圍封大廈出入口，案件交由西區警區刑事調查隊跟進。警方調查後初步相信，男童是在走廊玩耍期間從窗户墮下。

3日內第二宗幼童墮樓

專家籲牀勿近窗裝窗花

據現場消息，男童與家人居於1樓分租單位，菲律賓裔母親事發時帶長子上學，懷疑事主獨留在家。有鄰居表示，男童與家人約在去年10月搬入，男童性格好動，不時到走廊玩耍，常被母親責罵；另稱母子3人同於該單位居住，間中見有一男子出入，帶男童出外遊玩。

兒童福祉倡議者雷張慎佳形容，本港接連發生幼童墮樓意件令人「傷心欲絕」，呼籲家長多加留意家居安全，包括為窗戶安裝窗花，同時不要將嬰兒牀放近窗邊。她稱，若要3歲幼童保護自己屬過高期望，強調保護兒童是家長及社會的責任，又指家長切勿獨留兒童在家，如未能親自照顧，可尋求親友及民間團體協助。

觀塘周日（19日）發生幼童墮樓意外，一名3歲女童與6歲胞姐到表姐位於華峰園的寓所玩耍時，女童疑由無上鎖亦無窗花的窗戶墮下，昏迷倒卧大廈平台，由救護車送院搶救後證實不治。

相關字詞﹕對所看管兒童或少年人虐待或忽略 墮樓 上環

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