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港聞二

深圳出席兩會通報 政協人代：未提港况

【明報專訊】新一屆人大、政協兩會下月在北京舉行，各港區全國人大代表及全國政協委員昨日到深圳出席兩會通報會。多名與會者表示，會上未有提及香港情况。新任全國政協委員管浩鳴表示，會上提到未來要推動中港協作，政協委員在重大問題上立場需旗幟鮮明和勇於回應。全國政協梁志祥表示，會上表示希望港澳委員協助國家發展，說好國家故事和聯通世界。

管浩鳴：主要談職責 提中港協作

梁志祥：會議盼委員說好國家故事

多名全國政協昨早到深圳參加通報會，全國人代則於下午前往。綜合與會者表示，會上沒觸及香港情况，主要圍繞人代及政協的責任和履職要求，也曾提到國家主席習近平對香港的「四點希望」。據悉，特首李家超亦會於一眾港區政協上京前，按慣例聽取他們的意見。管浩鳴表示，昨日的通報會主要講述政協的責任，指出未來應推動中港協作，也提醒政協的兩會提案內容要精準，不能流於空泛。

新任全國人大代表陳仲尼表示，會上介紹中共二十大精神內容，亦有學習使用人大的電子履職平台。另一新任人代朱立威稱，會上講述作為人代的注意事項，包括兩會提案的指引等，未有提到香港問題。

現任全國人大常委譚耀宗即將卸任，港區人代團長馬逢國昨日出發往深圳前被問到會否出任常委，他回應稱不是個人意欲的問題，屬整體工作安排，相信人大和中央政府會有「佈局」，他沒主動尋求出任常委。另外，通報會上提到今年人大會議與政協會議一樣，將以「閉環形式」舉行，未有公布具體細節。部分新任全國政協今日繼續留在深圳，出席學習活動。

相關字詞﹕閉環管理 政協 人大 北京兩會

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