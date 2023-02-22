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智能身分證 10萬人辦而未領 4登記處3．6起續辦新申請 入境處：外地港人毋須急

【明報專訊】「全港市民換領身分證計劃」實施逾4年，入境處稱截至本月中，已簽發約791萬張新身分證，另有10萬人已登記換證但未領取。各換領中心將於下月4日起停止服務，入境處下月6日起會延長4間人事登記處辦公時間，未換證者可預約辦理手續。處方又稱，政府未有打算宣布舊款身分證無效。

各換證中心的服務早前延長至下月3日。入境處昨日宣布，下月6日起延長港島、九龍、觀塘及屯門4間人事登記處辦公時間，期望把整體申請數量，由新冠疫情前平均每周處理1萬宗，提升八成至每周處理最多1.8萬宗。為確保日常服務不受影響，計劃下未換證者需在網上或手機應用程式預約指定時間辦證（見表），預約系統下月4日起運作。處方料延長服務的安排將維持數個月，會視乎情况調整。

被問及多少人仍未換證，首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞表示「難以確定」，按照換證數據和本港人口推算，料大部分未換證者屬身居外地的人；又指根據2003年的換證計劃，並非所有人都回港換證，起碼一成人基於不同原因未換證，包括身居外地未能回港、認為暫不需用身分證等。

翁碧霞指出，上月處理約4.5萬宗身分證申請，較2019年每月約4.3萬宗不跌反升。她指過去3年受疫情影響，很多外地市民未能回港辦證；計劃來到「尾聲」，本港與內地逐步通關，大量身居外地者集中在這段時間來港換證，不少人在網上預約有困難；而通關後入境處人手已調返原有崗位，在資源許可下已加大換證配額。

未擬廢舊證 籲未換者勿憂罰款

翁碧霞表示，現時舊款身分證仍有效，政府未有打算宣布舊款身分證無效，呼籲未換領者毋須擔心被罰款或未能換證而急於回港；即使若干年後政府宣布舊款身分證無效，入境者只需持有效護照入境，在入境30日內到人事登記處辦理即可。她補充，回港少於30日的人如未換證都不會觸犯法例；而30日內未能登記者若有合理理由，處方會按照個案個別情况處理。

明起辦證者 3．6起改登記處領取

翁稱，現時有約10萬人已登記但未領證，領證者毋須預約，只需到指定人事登記處、在辦公時間領取即可，預計稍後領證情况較擁擠；由於製作證件需時，明日起到換證中心換領身分證的市民，下月6日起須到6間人事登記辦事處的指定一間領取。至於今（22日）或之前已換證、但下月3日前未領證者，將收到信件或短信通知到指定人事登記辦事處領取。

相關字詞﹕入境處 身分證

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