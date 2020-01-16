空郵來港雜誌夾120萬現金 兩人被捕或涉洗黑錢

海關上周五（17日）在香港國際機場貨運站查件，在一個從韓國抵港，報稱是衣服及書本的空運郵包內，發現藏有大量未申報的現金，部分為新台幣，折合約120萬港元。調查後，海關前日（20日）展開監控遞送行動，在大角嘴拘捕兩名非本地男子，懷疑兩人安排輸入涉案現金而無申報，利用本地一工廈廢棄工場接收物品，涉嫌違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》。

兩人非本地人 查涉犯罪得益否

海關有組織罪案調查科財富調查課督察區穎璋表示，調查後得知兩男計劃收取涉案外幣後，到涉案工廈附近找換店兌換成港元，再分派給其他人。海關懷疑涉案兩人不申報攜帶大量現金來港，除為避稅，亦可能不想留下個人資料。

海關表示，如發現有人處理懷疑犯罪得益，會與律政司商討意見，落案起訴有關人等洗黑錢。海關稱會積極與海外執法機關交流，追查涉案現金來源是否與犯罪得益有關。

海關提醒市民，若攜帶超過12萬港元來港，必須透過海關網上現金類物品申報系統預先申報，違者一經定罪可罰款50萬及監禁兩年，呼籲市民提高警覺，切勿接受任何人委託攜帶大量現金離港或來港。