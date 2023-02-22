港聞

港聞二

中學下月取消回校前快測 小學幼園維持 暫至3月中

【明報專訊】學校自去年復活節假期後分階段復課，教育局便要求學生每日接受新冠病毒快速測試。教育局昨日更新學生快測安排，中學生下月1日起毋須每日上學前接受快速測試；而小學、幼稚園及特殊學校的每日快測要求則暫時維持至下月15日。教育局稱會檢視情况並適時公布往後安排。明報記者

續經小學幼園向有需要學生派快測包

教育局表示，提供非正規課程的私立學校（補習學校）亦須按上述中學及小學的規定，分別安排學生每日回校前須完成快測的要求。局方表示，會繼續經學生仍須每日完成快測的小學、幼稚園及特殊學校，派發快速抗原測試包予有經濟需要學生。

另外，政府昨公布由下月7日起，市民可透過「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」（新冠紀錄系統）或「智方便」流動應用程式，下載適用於「歐盟數碼新冠通行證機制」的本地疫苗接種、檢測或康復紀錄作出行用途。政府發言人提醒市民出行前須先了解目的地的最新入境規定，包括疫苗接種或檢測的要求。

歐盟認可電子針卡 下月7日實施

「通行證機制」在歐盟27個成員國和約50個參與國家及地區之間認可通用，包括台灣、韓國及日本。政府表示，經完成技術對接後，歐盟昨宣布把香港發出的指定規格紀錄納入「通行證機制」，由香港發出並符合指定規格的疫苗接種、檢測或康復紀錄，獲歐盟成員國和「通行證機制」參與國家及地區認可，持有人可以電子方式展示，或列印電子紀錄紙本出行。

政府表示，持有有效本地疫苗接種、付費檢測或康復紀錄的市民，下月7日起可通過新冠紀錄系統，輸入身分證明文件號碼及系統要求的其他資訊，下載適用於「通行證機制」的相關紀錄，又或先以「智方便」流動應用程式確認身分，然後下載相關紀錄。下載的詳細方法將載列於新冠紀錄系統網站。

新冠疫苗及檢測紀錄網站：

www.evt.gov.hk/portal/zh-HK/

（新冠疫情）

相關字詞﹕通行證 學生 快速測試 教育局

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