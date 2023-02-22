律政司修例意見摘要 以「一名回應者」稱呼團體

修《刑事訴訟例》原訟庭「毋須答辯」上訴程序

律師會在公開回應修例的意見書中說，原則上贊成修訂建議，但質疑律政司要求3星期內回覆諮詢，時間與農曆新年假期重疊，時間之短對諮詢並無幫助（not helpful）。律師會也說，政府大幅引用英國程序，但說英國刑事制度有別香港，但時間所限，無法對比英國法例。

律政司今次建議修例，是在原訟庭法官裁定被告「毋須答辯」（no case to answer）後，容許控方提出上訴，目前在裁判法院及區域法院有類似控方上訴程序。原訟庭早前在3宗機場販毒案裁定被告表證不成立、辯方毋須答辯，上訴庭質疑原審造成司法不公，並應律政司要求表態說有迫切需要改革法例。

根據律政司提交立法會的文件，律政司收到11份回應，包括「兩個法律專業團體」、「兩個法律學院」、「多個政府部門」及「另一機構」，但無指名團體名。律政司在文件中綜述多數回應者支持，在意見摘要則以「一名回應者」描述提供意見者。

過去政府諮詢文件雖曾用「一名回應者」，但如法律改革委員會諮詢均會詳列回應團體名單；而律政司諮詢持份者意見時，不時列出大律師公會及律師會之意見。翻查2017年律政司修訂《刑事訴訟程序條例》中保護性罪行申訴人作供，當時律政司列出將諮詢文件送交風雨蘭等9個團體，並列出9個回應的個人或團體身分。

翻查律政司今次發出諮詢給司法機構、法律團體及持份者函件，律政司有提到，可能日後提及回應機構的名稱，若團體反對須提出。律政司截稿前未回覆。

議員稱交代身分可助理解意見

立法會司法及法律事務委員會副主席容海恩說，贊成政府講清楚哪一個團體提供意見，加上只得11個團體回覆，數字並不多，「睇埋都唔爭在」。她說，不知道回應者身分，或不清楚對方出發點，會斷章取義，或會邀請政府再向立法會交代11個團體身分。

同一委員會委員謝偉俊則說，一般而言高透明度處理較好，尤其若由大律師公會或律師會表態，意見會更有分量。他補充，政府諮詢時已表明保留公開的權力，不涉及私隱。

另外，政府在前年就電話卡實名登記諮詢公眾，當時稱收到超過10萬份意見書，但無對外公開意見書名單，實名制日內全面實施。商經局表示，諮詢結果包括不同持份者，包括政黨、流動網絡營辦商等，時任局長也召開記者會解釋，並沒有備存個別提交意見書的個人或團體名單。