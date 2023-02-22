指關鍵補充流失人口 「加稅都無用」 學者倡財案「復常」勿大規模派錢

陳茂波將於今早11時到立法會發表《財政預算案》，預料就疫後復常振興經濟提出策略，亦有支援中小企業措施，下午3時舉行記者會回應傳媒提問。今日傍晚和明日早上，陳茂波將分別出席電視台聯播的《財政預算案論壇》及電台聯播的《財政司司長熱線》節目。另外，市民可於各區領取《財政預算案》的演辭文本和摘要單張（見表）。

關焯照籲推動夜經濟 加快復蘇

倡延退休年齡加快再培訓

政府過去連續兩年派發消費券，面對龐大財赤，各黨派對於是否繼續派發有分歧。本港最新失業率及就業不足率分別為3.4%及1.4%，關焯照認為隨疫情過去，兩者均回落至低水平，新一份預算案應該「復常」，毋須再派發消費券或大規模派錢，只應集中向低收入及領取社會福利等人士「派糖」。他稱當務之急是加快經濟復蘇，認為現時晚上經濟活動仍較少，建議政府推動「夜經濟」。

今年政府財政赤字或過千億，關焯照指出今年賣地收入大減，稅收也下跌，認為過去以非經常收入支持經常支出的做法難再維持。他建議政府一方面可擴闊稅基，包括增加博彩稅及開徵銷售稅，另外必須審慎控制開支，不能像上屆政府般增加大量經常支出。他強調，最關鍵是人口流失問題，本港過去4年淨移出人口近20萬，影響整體經濟及收入。他提議政府延長退休年齡、加快再培訓等，以補充流失的勞動人口。

李兆波：財赤需中長期方案應對

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則認為，政府財政赤字龐大，新一份預算案最重要制定中長期方案應對，改變以往過分依賴賣地、印花稅、薪俸稅等收入。他說，政府需改善財政紀律，並期望預算案就何時消除財政赤字、長遠的開支及財政儲備提出明確目標。

（預算案前瞻）